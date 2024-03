Fitbit Versa 4 in super offerta: il prezzo crolla sotto i 150€

Il Fitbit Versa 4 è un formidabile smartwatch per il fitness, progettato per chi cerca un modo per ottimizzare i propri risultati di allenamento e il benessere generale. Attualmente è in offerta su Amazon a soli 149,00€, con un forte sconto rispetto al prezzo originale di 229,95€.

Uno degli aspetti più impressionanti del Versa 4 è il suo insieme completo di funzionalità di fitness e benessere. Con il Daily Readiness Score, il GPS integrato per tracciare le tue corse, camminate o escursioni, e la mappa dell’intensità dell’allenamento, hai tutto ciò che ti serve per pianificare e monitorare i tuoi progressi.

L’Active Zone Minutes e il monitoraggio della frequenza cardiaca continuo incentivano a raggiungere i propri obiettivi giornalieri, mentre le oltre 40 modalità di allenamento e il monitoraggio automatico degli esercizi assicurano che ogni attività venga contabilizzata.

Oltre alle sue capacità di fitness, il Versa 4 offre strumenti avanzati per il monitoraggio del sonno, tra cui un profilo del sonno personalizzato, le fasi del sonno giornaliere e un punteggio del sonno, per aiutarti a comprendere e migliorare la qualità del tuo riposo. La sveglia intelligente e la modalità non disturbare sono pensate per garantire un risveglio dolce e un sonno non interrotto.

Il Versa 4 si distingue anche per le sue funzionalità pensate per il benessere mentale, con il punteggio giornaliero di gestione dello stress, la registrazione delle riflessioni e le sessioni di respirazione guidate. Insomma, una suite completa di funzionalità per prenderti cura del tuo corpo e della tua mente.

Bene anche la misurazione dell’SpO2, oltre che il monitoraggio della salute mestruale, una funzione, quest’ultima, non facile da trovare in dispositivi in questa fascia di prezzo.

Progettato per essere un compagno quotidiano, il Versa 4 non trascura le funzionalità smart. Le chiamate Bluetooth, SMS, notifiche sul telefono, quadranti personalizzabili e la modalità di visualizzazione sempre attiva, lo rendono un dispositivo estremamente pratico e versatile. La compatibilità con iOS e Android assicura che possa essere utilizzato con una vasta gamma di dispositivi.

In altre parole, il Fitbit Versa 4 è uno smartwatch completo, perfetto per chiunque desideri migliorare la propria salute e fitness con la tecnologia. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo oggi risparmiando!