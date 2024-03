Fitbit Versa 4: il potente smartwatch a un prezzo WOW (4 colori disponibili)

L’offerta a tempo su Amazon rende il Fitbit Versa 4 uno dei migliori acquisti sul mercato degli smartwatch, con un prezzo di soli 149 euro. Questo rappresenta un risparmio significativo del 35% rispetto al prezzo consigliato, raggiungendo così il suo minimo storico. Con quattro diverse colorazioni disponibili a questo prezzo scontato – Blu con cassa in alluminio grigio platino, Nero con alluminio grigio grafite, Rosa sabbia con alluminio rosa rame e Rosso ciliegia con alluminio rosa rame – c’è un’opzione per ogni stile e preferenza. Se state cercando un’occasione da non perdere per migliorare il vostro stile di vita con un dispositivo versatile e di alta qualità, il Fitbit Versa 4 è la scelta ideale.

Fitbit Versa 4: caratteristiche principali

La quarta generazione del Fitbit Versa vanta un design squadrato con una cassa in alluminio che incornicia un display leggermente curvo ai bordi. Grazie alla nuova batteria potente e a basso consumo, l’autonomia supera i sei giorni, mentre la robusta struttura offre resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità. Questo smartwatch è progettato per ottimizzare la tua forma fisica, offrendo una vasta gamma di funzionalità avanzate.

Tra queste, la rilevazione continua del battito cardiaco, il GPS integrato, la mappa dell’intensità dell’allenamento, il monitoraggio del livello di Recupero Giornaliero, i minuti trascorsi in Zona Attiva, la registrazione dell’attività per l’intera giornata e oltre 40 modalità di allenamento specifiche. Inoltre, grazie al tracciamento automatico dell’attività, il Fitbit Versa 4 vi accompagna in ogni fase della vostra routine di fitness, fornendo dati dettagliati e utili per migliorare le vostre prestazioni.

Non mancano, poi, gli strumenti per tracciare il sonno e dormire meglio come il profilo di sonno personalizzato, le fasi e il punteggio del sonno, la sveglia intelligente e la modalità Non disturbare. Infine grande interesse anche per la salute del corpo e della mente con la misurazione dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio del ciclo mestruale, varie contenuti per il rilassamento e la gestione dello stress giornaliero.

È dotato di chip NFC per i pagamenti e anche di una comoda funzione per ritrovare il proprio telefono. Insomma si tratta di un dispositivo davvero interessante che oggi su Amazon è disponibile al prezzo di soli 149 euro invece di 229,95 euro. Questo è il prezzo più basso mai raggiunto dal Fitbit Versa 4 e con un abbonamento ad Amazon Prime le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia. Non sottovalutate infine la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.