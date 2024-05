Fitbit VERSA 4 è un gioiello: smartwatch SOTTOCOSTO dedicato allo sport

Un vero e proprio gioiellino laddove tu voglia uno smartwatch che sia dedicato principalmente allo sport ma non trascuri anche il resto. Da indossare è comodo e soprattutto robusto per metterlo alla prova con mille movimenti diversi. Fitbit Versa 4 è tutto questo e tanto altro ancora.

Visto il ribasso del 35% su Amazon non posso non proportelo.



Fitbit Versa 4: uno smartwatch con tutto al posto giusto

Per l’attività fisica non è che altri smartwatch non vadano bene però Fitbit nasce proprio per questo. Con anni e anni di esperienza ormai produce soltanto modelli vincenti e che dire se non che Versa 4 ne è l’esempio vivente? Bello in tutto e per tutto, questo prodotto non lascia da parte neanche l’estetica per avere al polso un vero gioiellino.

Indossalo per i tuoi allenamenti ma usalo anche nel quotidiano senza mai farne a meno. Hai a disposizione un bel display colorato e luminoso su cui leggere vari dati e rimanere aggiornato. Al suo interno, infatti, non mancano funzioni dedicate alla vita più comune come pagamenti contactless, notifiche dei messaggi e Google Maps.

Punto focale, in ogni caso, sono i sensori dedicati allo sport e al benessere. Controlla la salute del cuore e scopri come dormi ricevendo anche dei suggerimenti. Allenati senza timori grazie alle varie modalità integrate e al GPS autonomo.

6 giorni di carica per ogni sessione e compatibilità certificata sia su Android che iOS. Cosa potresti volere di più?

Innamorati di Fitbit Versa 4 una volta e per tutte approfittando del ribasso del 35% su Amazon che ti permette di farlo tuo a soli 149,99€.

