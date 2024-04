Fitbit Inspire 2 a soli 79€: monitoraggio h24 di salute, sonno e sport

Il consigliatissimo Fitbit Inspire 2 è un fitness tracker dotato di moltissime funzionalità esclusive e si distingue anche per un impatto estetico iconico. Il suo design minimale e l’ottima qualità costruttiva lo rendono molto comodo da indossare. Estrema efficacia anche per quanto riguarda il monitoraggio del benessere fisico. Grazie al suo display di alta qualità, le informazioni sono chiare e facilmente leggibili, fornendo un’esperienza d’uso impareggiabile. Inoltre, la batteria di Fitbit Inspire 2 assicura un’autonomia a dir poco sterminata.

La promozione è ormai alle battute finali, approfitta dell’opportunità ed effettua l’ordine su Amazon: grazie ad uno sconto improvviso del 20%, Fitbit Inspire 2 sarà tuo ad un prezzo di soli 79 euro invece di 99 euro.

Calo di prezzo per Fitbit Inspire 2

Con Fitbit Inspire 2 avrai a disposizione tantissimi strumenti utili per valutare non solo l’efficacia dei tuoi allenamenti ma anche il tuo stato di salute, come la rilevazione continua del battito cardiaco ed il monitoraggio del sonno. Non mancano neppure il contapassi, il tracciamento della distanza percorsa ed il calcolo delle calorie bruciate durante tutto l’arco della giornata.

Lo smartwatch è ben costruito ma soprattutto comodo da indossare: ti sembrerà quasi di non averlo al polso per la sua estrema leggerezza. Ottime performance per quanto riguarda l’autonomia, con una durata in fase di utilizzo che sfiora i 10 giorni. Fitbit Inspire 2 garantisce piena compatibilità con i sistemi operativi iOS 12.2 (o versioni successive) e Android 7.0 (o versioni successive).

Restano pochissimi modelli disponibili, segui l’istinto ed aggiungi al carrello il tuo nuovo Fitbit Inspire 2 con un risparmio di oltre 20 euro: arriverà a casa con senza spese di consegna.