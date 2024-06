Fino a 200€ di sconto sui nuovi Samsung Galaxy con Mediaworld

In occasione di Unpacked, attesissimo evento in cui Samsung svelerà i suoi ultimi prodotti, Mediaworld offre fino a 200€ di voucher da utilizzare per l’acquisto dei nuovi Samsung Galaxy. Per ricevere il voucher basta compilare un semplice form online entro il 10 luglio, giorno in cui si terrà appunto l’evento dell’azienda sudcoreana.

Ricevi fino a 200€ con Mediaworld

I voucher sono utilizzabili sia nei punti vendita Mediaworld che tramite lo store online e possono essere riscattati solamente compilando entro il 10 luglio il form online, in cui verranno chieste una serie di informazioni: l’età anagrafica dell’utente, se già in possesso di un prodotto Galaxy e se ha mai usufruito del servizio di Valutazione&Ritiro usato SChange di Mediaworld.

Il valore del voucher cambia a seconda del prodotto e sarà valido per un determinato periodo di tempo:

200€ per l’acquisto di uno dei nuovi smartphone dal 10 al 15 luglio;

per acquistare uno dei nuovi smartphone dal 16 al 23 luglio;

per l'acquisto di uno dei nuovi indossabili dal 10 al 23 luglio.

Come anticipato, il voucher potrà essere riscattato sia nei punti vendita fisici di Mediaworld che tramite lo shop online e sarà utilizzabile solamente sui nuovi prodotti Samsung Galaxy che verranno annunciati durante l’evento Unpacked del 10 luglio, che è anche il termine ultimo per compilare il form.