FIFA 2K25 potrebbe arrivare già quest'anno sviluppato da 2K: sfida a EA Sports FC

L’indiscrezione è tutta da verificare, ma non è la prima volta se ne parla: 2K si sarebbe assicurata dalla FIFA la partnership per sviluppare i prossimi videogiochi di calcio con brand ufficiale dopo la separazione con EA Sports. Una partnership che potrebbe partorire il nuovo gioco già quest’anno: secondo il rivenditore MohPlay Inc su X il lancio di FIFA 2K25 avverrà entro la fine del 2024.

FIFA 2K25: quanto c’è di vero e cosa aspettarsi

Il rivenditore non ha fornito per il momento alcuna fonte che permetta di verificare la veridicità della notizia, ma finirebbe soltanto per confermare le precedenti indiscrezioni di inizio anno che parlavano di FIFA e 2K in trattative per lo sviluppo di una nuova serie di giochi di calcio brandizzati FIFA.

Ricordiamo infatti che lo scorso anno EA ha annunciato una storica separazione dalla massima organizzazione mondiale del calcio che ha portato il publisher canadese a portare avanti la sua serie calcistica senza il marchio FIFA: da lì la nascita di EA Sports FC 24.

La voce acquisisce particolare interesse perché si parla di un lancio di FIFA 2K25 già quest’anno, in tempo per sfruttare l’ondata di attesa che porterà alla Coppa del Mondo del 2026 che si giocherà in Messico e Nord America l’estate dell’anno prossimo.

C’è molta curiosità senz’altro da parte degli appassionati dato che sarebbe il primo vero sfidante di EA Sports e Konami dopo molti anni, un terzo contendente, dall’esperienza maturata con successo in altri sport come il basket NBA, che potrebbe certamente dire la sua.

La FIFA, dopo la separazione con Electronic Arts, non ha mai nascosto l’intenzione di portare avanti la serie con un nuovo partner e anzi di espandere l’offerta videoludica in un modo però non ancora definito. Nelle prossime settimane potremmo saperne di più.