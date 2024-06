Cuphead per Nintendo Switch a prezzo TOP (-21%)!

Se vuoi provare un gioco incredibile per switch e sei appassionato di runa and gun, non farti scappare Cuphead in sconto del 21% su Amazon ma solamente per pochissimo. Si tratta di un titolo unico nel suo genere, amatissimi da milioni di videogiocatori e disponibile ad appena 32,31€ invece di 41,00€.

Run and gun incredibile per gameplay e stile!

Run and gun, stile cartoon… e c’è altro da dire? Stiamo parlando di Cuphead! In questa avventura ti ritroverai a giocare nei panni dei fratelli Cuphead o Mugman (in modalità giocatore singolo o co-op) attraversando mondi stranissimi e boss unici per mosse e character design. Non è affatto esagerato dire che non esiste un’esperienza simile in tutto il parterre videoludico! Ispirato ai classici cartoni animati, le grafiche e l’audio di Cuphead sono meticolosamente create con le stesse tecniche dell’epoca: animazione tradizionale disegnata a mano, sfondi ad acquerello e registrazioni jazz originali.

La fantastica edizione che ti stiamo proponendo, inoltre, include l’amatissima espansione DLC The Delicious Last Course che offre ai giocatori una miriade di boss in più, armi e oggetti spettacolari e il nuovo personaggio giocabile Ms. Chalice. Dunque la scelta perfetta se vuoi approcciarti al mondo di Cuphead in maniera completa al 100%, senza perderti nemmeno un particolare,

Avrai la possibilità di giocare al meglio con le nuove armi, gli amuleti e le abilità di Ms. Chalice, un’aggiunta davvero imperdibile per vivere il gioco a 360 gradi potrai combattere un nuovo super poster di boss metafora oltre che completare la super nuovissima missione di Pinzimonio Salieri! Quindi cosa aspetti!? Fatti questo super regalo e porta a casa Cuphead in sconto del 21% per la tua Nintendo Switch finché sei ancora in tempo!