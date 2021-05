Useremo la mascherina come l'ombrello, da tirare fuori solo quando è necessario. Non solo questa immagine (utilizzata in queste ore dal governatore del Veneto, Luca Zaia) colpisce favorevolmente l'immaginario collettivo, ma spiega anche bene quella che potrà essere la situazione tra poche settimane, quando e se l'Italia sarà finalmente “in bianco” e l'emergenza sanitaria inizierà finalmente – come tutti auspichiamo – a sfumare. Ma quando piove serve un buon ombrello così come quando si sarà in mezzo ad assembramenti improvvisi ed inevitabili occorrerà avere una buona mascherina. Il tempo degli approvvigionamenti delle chirurgiche, insomma, è terminato: meglio affidarsi a sconti sulle FFP2, come l'attuale -39% disponibile su Amazon per portarsi a casa 50 mascherine a soli 16,99 euro.

16,99 euro, ossia l'ultimo (o quasi) investimento per arrivare all'estate. Con 2-3 di queste confezioni si potrà arrivare all'autunno con costi minimi e con la sicurezza di aver protezione rafforzata laddove sarà necessario in questi mesi di progressiva uscita dal letargo della pandemia. Si tornerà a breve nei ristoranti, torneremo nei bar, riapriranno i concerti: è online che possiamo trovare le migliori offerte per garantirsi uscite tranquille e massima cautela quando serve, come quando piove ed occorre tirar fuori l'ombrello.

5 buste contenenti 10 mascherine, certificato CE secondo EN 149: 2001 + A1: 2009 dall'ente notificatore 2163. La certificazione è stampata sulla parte frontale, a garanzia propria e altrui. Le confezioni saranno inviate a partire dal 27 maggio, ossia tra pochi giorni. Valga come speranza, come un ombrello da acquistare prima che inizi a piovere

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home