Feder Mobile rinnova il suo portafoglio di offerte da 4,99 euro al mese

A partire da oggi, lunedì 30 settembre, l’operatore virtuale Feder Mobile rinnova il proprio portafoglio di offerte mobile della gamma Mood e Up da 4,99 euro al mese. Inoltre, grazie a una promozione valida fino al prossimo 7 ottobre di quest’anno, il costo di attivazione iniziale è pari a 9,90 euro anziché 19,90 euro: l’importo include la SIM, la spedizione, il primo e il costo di attivazione stesso.

Di seguito un elenco con le nuove offerte proposte dall’operatore MVNO che si appoggia alla rete Vodafone come ho. Mobile e Poste Mobile:

Mood 30V (30 Giga, minuti illimitati e 30 SMS): 4,99 euro al mese

(30 Giga, minuti illimitati e 30 SMS): 4,99 euro al mese UP 100 (100 Giga, minuti illimitati e 50 SMS): 5,99 euro al mese

(100 Giga, minuti illimitati e 50 SMS): 5,99 euro al mese UP 130 (130 Giga, minuti illimitati e 50 SMS): 6,99 euro al mese

(130 Giga, minuti illimitati e 50 SMS): 6,99 euro al mese UP 160 (160 Giga, minuti illimitati e 50 SMS): 7,99 euro al mese

(160 Giga, minuti illimitati e 50 SMS): 7,99 euro al mese UP 190 (190 Giga, minuti illimitati e 50 SMS): 8,99 euro al mese

(190 Giga, minuti illimitati e 50 SMS): 8,99 euro al mese UP 220 (220 Giga, minuti illimitati e 50 SMS): 9,99 euro al mese

Le nuove offerte mobile, disponibili sia per chi sceglie di attivare un nuovo numero sia per quanti richiedono la portabilità da qualsiasi operatore (Vodafone e ho. Mobile inclusi), sostituiscono le precedenti UP 100 V, UP 130 V, UP 160 V, UP 190 V e UP 220 V. Inoltre, condividono la stessa rete Vodafone 4G, con una velocità in download fino a 60 Mbps e fino a 30 Mbps in upload.

Per quanto riguarda il roaming, tutte le offerte di Feder Mobile sono utilizzabili nei Paesi dell’Unione europea: restano invariate le condizioni dei minuti illimitati e del numero di SMS rispetto alle condizioni presenti in Italia, mentre per i Giga è imposto un limite.

Qualora poi si superino i Giga disponibili sia in Italia che all’estero, scatta in automatico il blocco della navigazione, a meno che non si decida di attivare opzioni extra che consentono di tornare a navigare liberamente fino al rinnovo dell’offerta. E a proposito di rinnovo, confermiamo che il costo mensile dell’offerta viene addebitato su credito residuo.