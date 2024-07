Fastweb lancia Wi-Fi Calling: da oggi le telefonate si faranno anche via Wi-Fi

Da oggi anche tutti i clienti Fastweb potranno sfruttare la comodità delle telefonate via Wi-Fi. L’operatore ha infatti lanciato Wi-Fi Calling, servizio basato sullo standard di comunicazione Voice over Wi-Fi (abbreviato in VoWi-Fi) che consente di effettuare e ricevere chiamate sfruttando appunto una connessione di rete Wi-Fi, anche in assenza di segnale mobile.

Il servizio, da oggi attivo per tutti i clienti Fastweb residenziali e con Partita Iva, è gratuito: gli utenti non dovranno infatti fare nulla, se non assicurarsi di avere installato l’ultima versione del sistema operativo dello smartphone. Wi-Fi Calling è abilitato automaticamente su tutta la rete Fastweb e include tutti i servizi legati alle conservazioni vocali – come chiamate di emergenza al 112, segreteria telefonica, trasferimento e avviso di chiamata.

Wi-Fi Calling di Fastweb: come funziona il servizio

Ma come funziona? Gli utenti potranno effettuare e ricevere chiamate con le stesse modalità di una telefonata voce tradizionale, con la differenza che verrà utilizzata la connessione Wi-Fi (fornita da qualsiasi operatore sul territorio italiano italiano) al posto della rete dell’operatore, mantenendo un livello di qualità eccellente: particolarmente utile in quelle zone con scarsa copertura di rete mobile. Wi-Fi Calling permette inoltre di mantenere la stabilità delle chiamate anche durante il passaggio dalla rete cellulare a quella Wi-Fi e viceversa, migliorando l’esperienza d’uso anche per chi è sempre in movimento.

Come anticipato, il servizio è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti che possiedano smartphone compatibili. Fastweb ha inoltre sottoscritto una collaborazione con Samsung: l’intera gamma di modelli S23 e S24 potrà usufruire di Wi-Fi Calling che, a partire da agosto, verrà esteso anche ad altri smartphone Samsung. Chi possiede dispositivi di marchi diversi non deve tuttavia disperare, perché Fastweb ha confermato che il servizio verrà esteso nei prossimi mesi anche ad altri produttori e modelli: l’elenco di quelli finora compatibili è disponibile sul sito web ufficiale dell’operatore.