Eliminare i tuoi dati dal web diventa semplice con Incogni

Hai mai pensato a quante informazioni personali si raccolgono online ogni giorno senza che tu ne sia consapevole? I data broker sono tra i principali responsabili di questa pratica invasiva, raccogliendo informazioni sulle tue abitudini di navigazione (e non solo) e vendendole ad aziende terze per realizzare pubblicità mirata. Non arrenderti alla loro intrusione nella tua privacy: puoi fare la scelta giusta per te e proteggere i tuoi dati personali, grazie a strumenti come Incogni (realizzato da Surfshark).

Ti basta sottoscrivere un abbonamento e potrai richiedere ai data broker di eliminare tutte le tue informazioni personali e rimuoverle automaticamente da centinaia di database. Incogni ti garantisce la sicurezza e la tranquillità di sapere che le tue informazioni personali sono al sicuro.

Perché dovresti usare Incogni?

I data broker svolgono l’attività di aggregare e analizzare informazioni online di fonte pubblica, creando profili personalizzati da vendere a terze parti. Questo comporta rischi significativi per la privacy degli utenti, in quanto i dati possono finire nelle mani sbagliate e essere sfruttati da malintenzionati per attività illegali, come il furto di identità.

Incogni offre numerosi vantaggi per gli utenti. Il processo di rimozione dei dati personali dalla rete è completamente automatizzato e la piattaforma invia richieste regolari e ripetute, garantendo un notevole risparmio di tempo rispetto all’elaborazione manuale delle singole richieste di rimozione dei dati, che richiederebbero in media 304 ore per essere completate. Inoltre, Incogni è conforme alle leggi sulla privacy dei dati, inclusa la GDPR, e collabora con le agenzie di protezione dei consumatori per garantire la massima tutela della privacy dei propri utenti.

Sottoscrivere un abbonamento Incogni è semplicissimo. Una volta registrato un account attraverso questo link, è sufficiente specificare le informazioni personali che si desidera rimuovere dai database dei data broker. La piattaforma si occuperà di inoltrare richieste di rimozione a nome dell’utente, gestendo tutte le interazioni con i data broker e fornendo aggiornamenti continui sulle attività svolte. L’utente può scegliere tra due opzioni di abbonamento, annuale o mensile: l’opzione annuale offre uno sconto del 50%, con un costo mensile di soli 6,49 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.