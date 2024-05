MacBook Air 2024 con M3: incredibile sconto su eBay, prezzo DISTRUTTO con questo coupon

Su eBay arriva una fantastica occasione per portarti a casa il nuovo MacBook Air 2024 da 13,6 pollici con processore M3 a quello che è nettamente il prezzo più basso del web: inserendo il codice “PSPRMAY24” puoi pagarlo infatti soltanto 1084,99 euro invece di 1349, con tanto di spedizione gratuita e immediata da un venditore ultra affidabile. Un affare che non puoi far altro che cogliere al volo.

MacBook Air 2024: un mostro…sottilissimo

MacBook Air 2024 si presenta con il solito design compatto che contraddistingue questa linea di laptop, con una scocca spessa poco più di un centimetro e un peso quasi inesistente. E nonostante questo è potentissimo: merito del nuovo chipset M3 formato da una CPU 8-core e una GPU 10-core che, insieme, regalano prestazioni di altissimo livello e un’efficienza energetica senza pari.

Infatti, la durata della batteria è garantita fino a 18 ore anche con uso intenso: puoi lavorare tutto il giorno senza dover portare con te l’alimentatore, godendoti il magnifico display Liquid Retina da 13,6 pollici che supporta un miliardo di colori e offre una qualità visiva eccezionale.

Dal punto di vista delle connessioni, il laptop dispone di due porte Thunderbolt, un jack per le cuffie, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e una porta di ricarica MagSafe. Inoltre, funziona in perfetta sintonia con gli altri dispositivi Apple. Puoi iniziare a scrivere un’email sul tuo iPhone e finire sul Mac, ad esempio, oppure mandare messaggi direttamente dal laptop.

Un notebook che combina portabilità, potenza e versatilità: MacBook Air 2024 con M3 può essere tuo all’incredibile prezzo di 1084,99 euro invece di 1349 inserendo il codice “PSPRMAY24” prima del pagamento.