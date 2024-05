Monitor 4K di LG in offerta a 229€ su Amazon: è un BEST BUY (anche a rate)

Acquistare un nuovo monitor 4K diventa oggi più semplice: grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, infatti, è ora possibile acquistare il monitor LG 27UL500P con un prezzo scontato di 229 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Si tratta di un monitor da 27 pollici con pannello 4K di ottima qualità e che può essere adatto a vari contesti di utilizzo. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto. Con 100 euro in più è possibile, invece, acquistare la versione da 32 pollici, ideale per chi è alla ricerca di un monitor di grandi dimensioni.

Monitor 4K LG: su Amazon c’è l’offerta giusta

Il monitor LG 27UL500P ha tutto quello che serve per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di un ottimo monitor 4K dal rapporto qualità/prezzo davvero elevato. Dotato di un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione 4K, questo monitor può essere utilizzato in vari contesti, sempre con ottimi risultati. Da notare la presenza di porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 oltre che di un’uscita audio.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor 4K di LG con un prezzo scontato di 229 euro e con possibilità di pagare in 5 rate mensili. Il monitor in questione è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.