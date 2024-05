Stampante Canon PIXMA: qualità in MEGA sconto del 33%

La Canon PIXMA TS7450i è una stampante multifunzione che unisce stile e funzionalità in un unico dispositivo. Oggi, grazie al mega sconto del 33% su Amazon, questa straordinaria stampante è ancora più accessibile. Ideale per chi cerca versatilità e alta qualità, la PIXMA TS7450i è perfetta sia per uso domestico che per piccoli uffici. Non perdere tempo e falla tua al prezzo ridicolo di soli 89,89 euro, anziché 134,99 euro.

Stampante Canon PIXMA: impossibile non volerla a questo prezzo

Con il suo design elegante, la Canon PIXMA TS7450i offre una serie di funzionalità che la rendono indispensabile. Il display OLED da 1,44″, il pulsante QR e la barra di stato LED facilitano l’utilizzo quotidiano, rendendo le operazioni di stampa, copia e scansione semplici e intuitive. La connettività wireless one-touch permette di collegarsi direttamente da computer, smartphone o tablet, rendendo facile stampare e scansionare da e verso i social media e altri account cloud grazie all’app Canon PRINT, AirPrint per iOS e Mopria per Android.

Una delle caratteristiche più apprezzate della PIXMA TS7450i è l’alimentatore automatico di documenti (ADF), che consente di eseguire copie e scansioni fino a 35 pagine alla volta senza dover rimuovere o ricaricare la carta. Questo aumenta significativamente la produttività, rendendo la gestione dei documenti rapida ed efficiente. Inoltre, la stampante è in grado di stampare foto senza bordi da 4×6” in soli 43 secondi, un’ottima soluzione per chi ama la fotografia.

Non solo funzionale, la Canon PIXMA TS7450i ispira la creatività. Grazie alla possibilità di stampare su vari supporti come carta fotografica, supporti termoadesivi, carta magnetica e carta adesiva rimovibile, è possibile dare libero sfogo alla fantasia. Che si tratti di creare album fotografici, decorazioni personalizzate o progetti scolastici, questa stampante è la compagna ideale.

Per chi vuole evitare il fastidio di rimanere senza inchiostro, il PIXMA Print Plan offre una soluzione conveniente. Iscrivendosi al servizio, si può risparmiare fino al 50% sull’inchiostro e riceverlo automaticamente a casa prima che finisca. Le tariffe sono personalizzabili in base all’utilizzo, garantendo sempre la disponibilità del materiale necessario per le proprie stampe.

Approfittare del mega sconto del 33% su Amazon per acquistare la Canon PIXMA TS7450i significa investire in una stampante multifunzione che offre non solo alta qualità di stampa, ma anche versatilità e convenienza. Non perdere questa occasione per portare la tua esperienza di stampa a un livello superiore e acquistala subito al prezzo speciale di soli 89,89 euro.