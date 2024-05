Lenovo ThinkPad T16 Gen 1: 650€ di sconto su Lenovo Store

Nell’ambito delle offerte del giorno su Lenovo Store, il negozio online ufficiale di Lenovo, segnaliamo lo sconto di 650 euro sul notebook ThinkPad T16 Gen 1. Lo sconto viene applicato in automatico al carrello tramite il coupon THINKMAGGIO: non occorre che tu lo aggiunga manualmente, pensa a tutto il sistema.

Il modello di ThinkPad T16 Gen 1 di Lenovo in offerta è dotato di processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, affiancato da un’unità SSD da 512 GB e 16 GB di RAM. Si tratta di un PC votato a una produttività ancora maggiore rispetto alla generazione precedente, merito anche dei miglioramenti apportati sul fronte dell’autonomia.

Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 in offerta a 949 euro

Il modello appartenente alla serie T di ThinkPad punta non solo alle prestazioni pure ma anche alla qualità costruttiva, ancora una volta uno dei suoi principali punti di forza. Ne è la diretta dimostrazione l’impiego degli standard MIL-STD-810H, che unisce affidabilità e resistenza: è possibile usare il computer ovunque e in qualsiasi situazione, sotto il sole del deserto o nel bel mezzo di una tempesta artica.

Pollice in alto anche per l’ergonomia della tastiera, come da tradizione ThinkPad. Lenovo non ha voluto deludere le aspettative, confermandosi tra i punti di riferimento in questo specifico aspetto, almeno con la famiglia ThinkPad. A proposito di pollici, significativo il passaggio a uno schermo da 16 pollici, che consente di montare una batteria extra-large che rende questo PC di Lenovo uno dei migliori notebook per autonomia nella fascia di prezzo a cui viene venduto.

Il Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 è in offerta a 949 euro sul sito ufficiale lenovo.com, con spedizione gratuita. Nel momento in cui scriviamo il modello in vendita viene indicato come quasi esaurito.