EcoFlow PowerStream porta il solare da balcone alla portata di tutti

Negli ultimi mesi si parla molto di fotovoltaico ed energia solare, e proliferano aziende che propongono power station e soluzioni di vario genere per l’accumulo di energia solare. A differenza di alcuni, EcoFlow è un marchio storico in questo settore e possiede esperienza ed autorevolezza per segnare la strada e proporre soluzioni nuove ed innovative.

Proprio nei giorni scorsi, Ecoflow ha annunciato PowerStream, un pacchetto completo per portare l’energia solare in casa, con possibilità di accumulo aggiungendo una delle proprie apprezzatissime power station. Il montaggio è facilissimo e davvero alla portata di tutti, con uno o più pannelli solari da montare in balcone (o sul tetto, giardino…) ed un inverter che trasforma l’energia generata in modo da poter essere usata direttamente in casa.

Vediamo quindi nel dettaglio come funziona EcoFlow PowerStream, e come ci permette di risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica.

EcoFlow PowerStream: componenti

La composizione del pacchetto EcoFlow PowerStream può essere abbastanza variabile, dal momento che in base alle nostre esigenze possiamo scegliere uno o più pannelli solari, per un massimo di 800W di energia generata, ed aggiungere una fra le power station dell’azienda per accumulare l’energia generata, così da poterla riutilizzare nelle ore di assenza del sole o durante un black out.

Il cuore del sistema è il MicroInverter, un box con il compito di convertire l’energia prodotta dai pannelli solari in un formato adatto all’immissione nella rete elettrica della nostra casa. Le dimensioni sono di 242x169x33mm ed il peso di circa 3Kg; possiamo montarlo a parete, con tutto il necessario incluso in confezione, oppure semplicemente poggiarlo su una mensola, un mobile o sulla power station. È presente la certificazione IP67, quindi nessun problema a lasciarlo all’aperto, ma qualora preferissimo posizionarlo all’interno della casa abbiamo in confezione un cavo ultrapiatto che può passare attraverso una finestra, così da non richiedere fori nel muro.

L’azienda fornisce poi anche delle prese smart, compatibili con i vari sistemi della smart home compreso il più recente Matter, per permetterci di controllare i diversi dispositivi presenti in casa e di monitorarne il consumo.

Infine, possiamo scegliere una power station per l’accumulo dell’energia extra, che verrà poi usata negli orari notturni o nelle giornate nuvolose, grazie alla compatibilità con tutte le stazioni EcoFlow delle linee Delta (con capacità superiore a 1KWh) e River (con capacità inferiore a 1KWh).

Pannelli Solari

Il primo elemento che dobbiamo considerare per raccogliere energia dal sole sono i pannelli solari. Esistono diversi tipi di pannelli, caratterizzati da diversi valori di efficienza e con tecnologie diverse che li rendono più adatti a una soluzione piuttosto che ad altre.

Di base EcoFlow PowerStream può funzionare con la maggior parte dei pannelli solari, posto che la potenza massima, la tensione e la corrente siano nel range accettato dal MicroInverter (si veda il paragrafo successivo). EcoFlow, in ogni caso, ha selezionato due tipologie di pannelli solari che ottimizzano il sistema e si rivolgono alle diverse tipologie di clienti.

I pacchetti dell’azienda possono infatti includere quattro pannelli flessibili da 100W, ideali per un balcone ma anche facili da trasportare per un utilizzo fuori casa, oppure due pannelli rigidi da 400W, adatti al montaggio sul tetto ma anche sul balcone. Nel primo caso collegheremo i pannelli a due a due (in serie o in parallelo), mentre nel secondo caso ciascuno dei due pannelli userà un ingresso del MicroInverter.

Entrambe le tipologie di pannelli solari hanno certificazione IP68, dovendo resistere a pioggia e intemperie, un’efficienza del 23% fra le più elevate del mercato, e possono essere montati facilmente da chiunque. I pannelli flessibili possono essere adattati anche a superfici irregolari, riuscendo a piegarsi fino a 258° seguendo così il profilo curvo di un balcone, il tetto di un camper e così via.

Entrambi hanno poi un’uscita con connettore MC4 che si collega con il cavo BKW del MicroInverter oppure – acquistando il cavo opzionale – direttamente alla power station.

MicroInverter

Come anticipato nel paragrafo precedente, il MicroInverter è un dispositivo con il compito di convertire l’energia generata dai pannelli solari in un formato adatto a quello della nostra rete casalinga, come a quella che alimenta la power station. La forma è pressoché quella di un parallelepipedo, e può sia essere applicato al muro che essere poggiato su una superficie piana.

Per chi vuole qualche dettaglio tecnico in più possiamo dire che all’interno dell’inverter abbiamo un controller MPPT (Maximum Power Point Tracking) con efficienza del 95%, che stabilizza la corrente in ingresso e la distribuisce alla rete e alla power station in un formato regolare che ne permette l’uso senza rischio di danni.

La certificazione IP67 ci consente di sistemare il Microinverter di EcoFlow PowerStream anche all’aperto, collegato direttamente ai pannelli solari, ma nel caso volessimo averlo in un ambiente chiuso, soprattutto per non tenere la power station all’aperto, possiamo usare il cavo ultrapiatto fornito in confezione per attraversare facilmente una porta o finestra senza bisogno di fare buchi al muro.

Su un lato del MicroInverter troviamo quattro porte di comunicazione: la prima è un’antenna per i collegamenti wireless, compatibile sia con il Bluetooth che con il WiFi a 2,4GHz, che ci permette di comunicare con l’app per lo smartphone.

Troviamo poi un connettore per l’ingresso dell’energia solare, che dall’altra estremità presenta due coppie di porte MC4 per collegarsi a due pannelli solari o a due gruppi di pannelli. Se ad esempio abbiamo scelto la configurazione con quattro pannelli solari da 100W, li collegheremo in serie a due a due, connettendo poi ogni coppia ad uno dei due ingressi del MicroInverter. Se invece abbiamo scelto di acquistare due pannelli da 400W li collegheremo singolarmente ai due ingressi del cavo BKW.

La potenza massima che il MicroInverter è in grado di ricevere in ingresso è di 800W, e la cosa importante è di assicurarci che ciascuno dei due ingressi del MicroInverter non riceva più di 55V e 13A; dovete fare attenzione solo se usate pannelli di altri produttori, mentre usando i pannelli EcoFlow non avrete nessun problema.

Gli ultimi due connettori del MicroInverter sono per i cavi BKW che portano la corrente alternata rispettivamente alla power station (opzionale), e nella rete elettrica di casa attraverso una normale presa Schuko.

Il cablaggio dei vari cavi è assolutamente semplice ed intuitivo, e richiede solo pochi minuti senza bisogno di chiamare un tecnico o di avere particolari conoscenze. Una volta collegati tutti i cavi, il LED sul lato del MicroInverter opposto ai connettori si accende per indicare il corretto funzionamento del sistema.

Chi avesse già dei pannelli solari compatibili ed una power station EcoFlow può anche acquistare solo il MicroInverter e cablare il tutto autonomamente, ma consigliamo comunque l’utilizzo di componentistiche EcoFlow per una maggiore sicurezza sulla compatibilità ed il corretto funzionamento.

Power Station

L’utilizzo di una power station in un sistema EcoFlow PowerStream è opzionale, dal momento che possiamo inviare direttamente tutta l’energia solare nella rete elettrica di casa, ma soprattutto chi ha una casa indipendente o un’esposizione ottimale può accumulare l’energia in eccesso per usarla nelle ore notturne o nelle giornate di pioggia.

Abbiamo visto che il MicroInverter ha un connettore di uscita dedicato, ed usando il cavo BKW apposito (attenzione a richiedere il cavo corretto fra quelli per Delta/Delta Max, per Delta Pro e per River, a seconda del modello di power station da abbinare) possiamo caricare il nostro accumulatore con l’energia in eccesso da usare quando non c’è più sole.

Ricordiamo che la gamma di power station EcoFlow è composta da due generazioni della famiglia Delta (rispettivamente con batterie NMC e LiFePO4 e con capacità di circa 1KWh, 2KWh e 3,6KWh) e da due generazioni della famiglia River, anch’esse con diversa tecnologia per le batterie e con capacità di 256Wh, 512Wh e 768Wh. Possiamo scegliere il modello più adatto alle nostre esigenze in base alla quantità di energia che può accumulare ma anche in base alle dimensioni, qualora volessimo portarla con noi per un utilizzo outdoor in campeggio o durante un picnic all’aria aperta.

EcoFlow Delta 2 Max

Nella scelta della power station da abbinare al sistema EcoFlow PowerStream ci sentiamo di consigliare la nuova Delta Max 2, un modello lanciato nelle settimane scorse che combina ottime prestazioni mantenendo dimensioni compatte.

Infatti, nel passaggio dalla prima alla seconda generazione di Delta l’azienda ha deciso di utilizzare le batterie LiFePO4 al posto delle NMC, e queste portano una vita media superiore rispetto alla precedente tecnologia (si parla di oltre 3000 cicli mantenendo una capacità superiore all’80%, ed una vita superiore ai 10 anni) sebbene lo svantaggio tipico sia quello dell’aumento di dimensioni e peso.

Non per EcoFlow, però, che è riuscita a progettare la linea Delta 2 mantenendo le stesse dimensioni e lo stesso peso della Delta, costruendo così la power station di capacità elevata più compatta del mercato, senza dover ricorrere a compromessi.

EcoFlow Delta 2 Max ha una capacità di 2048Wh e presenta un ampio numero di porte in uscita, a partire da ben 4 prese Schuko in corrente alternata a 220V per alimentare elettrodomestici fino a 2400W (o addirittura 3100W con la funzione X-Boost), una presa accendisigari a 12V più altre due uscite a 12V con connettore DC5521, quattro porte USB-A (2x12W + 2x18W) e due USB-C (fino a 100W). È espandibile collegando fino a due batterie di espansione per arrivare così ad una capacità complessiva di 6KWh e soddisfare l’intero fabbisogno energetico di una casa.

Il tutto senza rinunciare alla sicurezza, con un sistema di gestione della batteria (BMS) che controlla e regola tutti i parametri per assicurarci sempre il corretto funzionamento, un involucro ignifugo ed un design robusto. Inoltre, anche quando attiviamo l’inverter per utilizzare le prese in corrente alternate, Delta 2 Max risulta sempre silenziosa con una rumorosità massima di 30dB: questo significa che possiamo tenere la power station anche nell’ambiente in cui dormiamo senza essere disturbati.

La ricarica è rapidissima se usiamo l’ingresso per la corrente alternata, impiegando circa 1 ora per andare da 0 al 100%, mentre se usiamo i pannelli solari possiamo collegare fino a 1000W in ingresso impiegando circa 2,5 ore in condizioni ottimali di esposizione.

Delta 2 Max è ottima per essere portata fuori, dal campeggio alla semplice grigliata con amici, ma offre energia sufficiente anche per gestire gli elettrodomestici e la casa, il ché la rende perfetta per essere inclusa nel sistema PowerStream.

EcoFlow PowerStream: disponibilità e prezzo

PowerStream è disponibile su Amazon e sul sito EcoFlow con diverse configurazioni, a seconda delle parti scelte per comporre il pacchetto. Una configurazione tipo, comprensiva di power station Delta 2 ed una coppia di pannelli solari da 400W costa meno di €2400 – una cifra decisamente interessante se consideriamo che possiamo risparmiare circa il 30-40% della bolletta elettrica, andando così ad ammortizzare rapidamente il costo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.