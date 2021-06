Echo show 5 è in offerta su Amazon a soli €79,99. Il prezzo di listino viene ribassato da un sconto del 11% che corrisponde esattamente a €10. Le spedizioni sono rapide gratuite su tutto il territorio nazionale.

Un assistente intelligente rivoluzionato: Echo show 5

Echo show 5 è il dispositivo con display che fa parte della gamma di assistenti intelligenti di Amazon. Disponibile in due colorazioni, si differenzia dagli altri modelli proprio grazie al pannello che non solo consente di ricevere informazioni visive ma permette di eseguire funzioni che sugli altri prodotti non è possibile.

Come tutti i device che montano Alexa, anche questo permette di accedere a quelle attività legate alla gestione dei dispositivi intelligenti, alla riproduzione di musica o contenuti multimediali e alla ricezione d'informazioni inerenti a determinati argomenti.

L'integrazione di un display, però, consente all'utilizzatore di ottenere dei vantaggi come ad esempio un orario sempre bene in mostra, la riproduzione di contenuti video in streaming e soprattutto la possibilità di effettuare videochiamate direttamente dal dispositivo. Non è infatti un mistero che questo monta una webcam che all'occorrenza può essere nascosta mediante l'otturatore integrato.

Oltre alle funzioni base, poi, Alexa può imparare nuovi compiti grazie alle Skill. Così facendo l'assistente vocale sarà capace di rispondere alle esigenze più personali.

Ovviamente per poter utilizzare tutte queste funzioni è necessario avere in casa una connessione internet.

Echo show 5 è disponibile all'acquisto su Amazon a soli €79,99 in colorazione bianca o nera. Acquistandolo oggi potrai riceverlo in sole 48 ore se possiedi una sottoscrizione Prime. In caso contrario le spedizioni risultano comunque gratuite ma operate in circa una settimana.

Questo dispositivo è disponibile alle consegne solo in territorio italiano e prezzo Città del Vaticano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

