Echo Show 5 con ALEXA: a soli 34 euro è un imperdibile regalo (-59%)

Amazon Echo Show 5, il popolare smart display che integra le funzioni dell’assistente virtuale Alexa, è protagonista di un’offerta davvero irripetibile. Foto, video, telegiornali, musica: con questo dispositivo potrai guardare ed ascoltare di tutto. Il supporto ideale anche per le tue videochiamate con amici e parenti, oltre che per salvare promemoria di qualunque tipo, a tutto vantaggio dei distratti.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che la promozione termini: completa subito il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto eccezionale del 59%, l’Echo Show 5 sarà tuo con poco più di 34 euro ed un risparmio di ben 50 euro.

Amazon Echo Show 5 in offerta al minimo storico

L’assistente vocale Alexa sarà sempre a disposizione per esaudire ogni richiesta in modo semplice e rapido: imposti sveglie e timer, controlli il calendario, guardi il notiziario, fai videochiamate con la telecamera da 2 MP e puoi goderti musica e serie TV in streaming. Tutto questo usando solo la tua voce.

Gestisci la tua smart home controllando da remoto i dispositivi compatibili (come telecamere e luci), tenendo sempre d’occhio l’abitazione mediante la videocamera integrata. Echo Show 5 è perfetto per mostrare le tue foto a familiari ed amici: con Amazon Photos trasformerai lo schermo in una vera e propria cornice digitale.

Segui l’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo Echo Show 5: oltre ad un considerevole risparmio di spesa, lo riceverai a casa nel giro di pochi giorni e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.