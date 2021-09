Echo Show 5 (2021) è in Super Sconto (-29%) : Offerte Amazon

Echo Show 5 2021 si trova in offerta su Amazon a 59,99€, con uno sconto del 29% e un risparmio effettivo di ben 25€ rispetto al prezzo solito.

Tra i dispositivi più interessanti della famiglia Amazon Echo spicca l'ottimo Echo Show 5, smart speaker dotato di display da 5 pollici e webcam per le videochiamate. Si tratta del dispositivo ideale da posizionare in salotto o in cucina e da integrare nel proprio sistema domotico.

Echo Show 5: Display e Webcam integrati

La particolarita di Echo Show 5 è la presenza di un display touch da 5,5 pollici, utile per mostrare a schermo le informazioni richieste all'assistente. Non manca la possibilità di navigare in rete, guardare film e serie TV su Prime Video o effettuare chiamate e videochiamate tramite la webcam integrata. Quest'ultima è dotata di un pratico selettore che permette di coprirla quando non viene utilizzata, in alto troviamo anche i tasti per regolare il volume e mutare il microfono.

Oggi è possibile acquistare il nuovo Echo Show 5 2021 in offerta su Amazon a 59,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.