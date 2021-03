Echo Dot di terza generazione è in offerta su Amazon a soli 34,99€. Il ribasso del 30% corrisponde a uno sconto effettivo di 15,00€. Acquistalo oggi per riceverlo a partire dal 29 marzo 2021.

Dai il benvenuto ad Alexa con Echo Dot di 3a generazione

Disponibile in ben quattro colorazioni, Echo Dot di 3a generazione è il dispositivo Amazon più piccolo, ma comunque potente. In grado di sfruttare tutte le funzioni più ambite, Dot ti permette di entrare in contatto con Amazon Alexa, l’assistente intelligente, e rendere la tua casa subito più Smart.

Dal design compatto, questa versione Echo è realizzata con un rivestimento in tessuto che lo rende immediatamente più elegante.

Grazie al suo impianto, nonostante le dimensioni, è capace di riprodurre un audio potente e di qualità. Se abbinato a un altro Echo Dot già presente in casa, la riproduzione avviene in contemporanea in diverse stanze.

Attraverso semplici comandi vocali ti è possibile gestire i dispositivi compatibili, come ad esempio l’apertura o la chiusura di una lampadina smart. Sempre per mezzo di comandi, Alexa riproduce le tue canzoni preferite, ti dà indicazioni, risponde alle tue domande e ti informa su fatti, notizie e meteo in tempo reale.

La presenza delle Skill ti concede di specializzare il dispositivo e renderlo sempre più affine alle tue esigenze.

Puoi acquistare Echo Dot a soli 34,99€ su Amazon nelle seguenti colorazioni:

Attualmente Echo Dot 3a generazione non è disponibile per la spedizione. Acquistalo per riceverlo a casa a partire da fine mese, esattamente dal 29 marzo 2021.

Questo prodotto, infine, può essere spedito solo in luoghi siti nel territorio italiano e presso Città del Vaticano.

