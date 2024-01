Echo Dot 5ª generazione è ANCORA più smart: prezzo regalo su Amazon

Se vuoi introdurre Amazon Alexa all’interno della tua casa questo è il momento giusto. Scegli Echo Dot 5ª generazione per iniziare e vedrai che rimarrai sbalordito, ora più smart di prima e con funzioni avanzate per rendere il tuo appartamento una vera casa futuristica.

Piccolo, comodo e senza difetti. Con l’offerta in corso su Amazon acquistarlo è un affare: infatti trovi il ribasso del 40% che fa crollare il prezzo. Collegati e aggiungilo al carrello per farlo tuo a soli 39€ tondi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Dot 5ª, il tuo assistente personale in casa

Ha delle dimensioni compatte e per questo Echo Dot 5ª è il prodotto perfetto con cui iniziare. Completo di tutte le funzioni, lo puoi mettere ovunque in casa: camera da letto, salotto e perché no, persino in cucina! Lui ti ascolta e interagisce con te quando richiami la sua attenzione per una vita che espande gli orizzonti.

In modo particolare, rispetto al passato questo modello ha due migliorie essenziali: un audio di qualità maggiore e l’introduzione del sensore di temperatura. A cosa serve quest’ultimo? Diciamo che se colleghi l’impianto di riscaldamento o dei prodotti dedicati alla temperatura, possono essere attivati in automatico quando vengono raggiunte determinate soglie e gestite in modo più avanzato.

Rimangono invariate le altre funzioni di Alexa che già conosci:

informazioni su notizie, aggiornamenti e meteo;

riproduzione di contenuti musicali, audiolibri e podcast;

skills con cui personalizzare l’assistente;

gestione dei prodotti connessi;

chiamate ad amici e familiari.

Ps: ci sono anche i comandi fisici sulla parte posteriore per poster mutare il microfono e regolare il volume.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon dove Echo Dot 5ª generazione ti aspetta in super offerta con uno sconto del 40%, diventa tuo ad appena 39€.

