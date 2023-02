Echo Dot 3: l'immortale Smart speaker a meno di 30€

I device di Amazon sono attualmente in forte sconto nel celebre e-commerce, ma una delle promozioni più interessanti riguarda l’Echo Dot di terza generazione il cui prezzo scende nuovamente di quasi la metà arrivando a quota 29,99 euro invece di 49,99 euro. Lo sconto del 40% è davvero molto interessante!

Echo Dot 3: caratteristiche principali

Nonostante l’Echo Dot sia già arrivato alla quinta edizione, la terza è quella che è rimasta nel cuore di molti utenti per il suo design minimale e unico e per la sua semplicità d’utilizzo. Dopotutto è lo speaker più venduto di Amazon grazie anche al rivestimento in tessuto che si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli ed è adatto a ogni tipo di ambiente. Il resto delle funzioni sono identiche a tutti gli altri eccellenti Smart speaker dell’azienda.

Chiedete ad Alexa le previsioni del tempo e impostate dei timer con la voce, ricevete risposte alle vostre curiosità e ascoltate le barzellette più divertenti. Avete bisogno di qualche minuto in più al mattino? Potete semplicemente toccare l’Echo Dot per posporre la sveglia. Controllate anche i dispositivi Smart Home compatibili con la vostra voce e con le routine, attivate dai sensori di temperatura integrati. Grazie alla creazione di nuove routine, per esempio, il ventilatore intelligente o il condizionatore si può attivare quando la temperatura va sopra il livello desiderato.

Non fatevi scappare questa grande offerta di Amazon riguardante il suo Smart speaker di terza generazione per pagarlo solo 29,99 euro invece di 49,99 euro. La spedizione, inoltre, è gratuita per tutti gli abbonati al servizio Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.