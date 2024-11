Ecco lo smartphone Honor più resistente di sempre, con batteria esagerata

Honor ha appena presentato il nuovo smartphone di fascia media X9c 5G, puntando su una caratteristica distintiva inusuale per questo segmento: la robustezza.

L’Honor X9c 5G si propone come il dispositivo più resistente mai prodotto dal brand, superando il predecessore X9b in termini di durabilità e protezione. La batteria è ulteriormente potenziata, passando da 5.800 mAh ad un’impressionante capacità di 6.600 mAh, assicurando un’autonomia sterminata.

Honor X9c 5G: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Honor X9c è stato progettato per resistere a condizioni estreme, con una certificazione IP65M che garantisce una protezione completa dai getti d’acqua. Inoltre, secondo Honor, il dispositivo ha ottenuto ottimi punteggi nelle classifiche di affidabilità SGS, con una resistenza alle cadute da un’altezza fino a 2 metri. Lo smartphone affronta senza paura anche temperature estreme comprese tra -30°C e 55°C, una caratteristica rara per la maggior parte degli smartphone sul mercato.

A livello tecnico, tuttavia, le specifiche dell’X9c non brillano particolarmente. Il dispositivo monta un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, lo stesso del modello precedente, che non garantisce prestazioni elevatissime ma dovrebbe risultare adeguato per un utilizzo quotidiano. Inoltre, l’Honor X9c è disponibile in tre configurazioni di memoria: 8/256 GB, 12/256 GB e 12/512 GB. Sul fronte fotografico, è dotato di una lente principale da 108 megapixel con un sensore secondario ultra-grandangolare da 5 megapixel, mentre la fotocamera frontale è da 16 megapixel.

Lo schermo AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione di 1224 x 2700 pixel, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità massima di 4000 nit, garantisce una buona qualità visiva. L’autonomia è un altro punto forte di questo smartphone Honor, considerando la batteria da 6.600 mAh che supporta la ricarica rapida da 66 W.

Dal punto di vista del design, l’azienda ha optato per un corpo in titanio dal profilo sottile, disponibile in tre eleganti colorazioni: Titanium Purple, Titanium Black e Jade Cyan. Per gli interessati, Honor X9c è già disponibile in preordine in alcuni mercati, con un prezzo di lancio che varia tra i 300 ed i 350 dollari: attendiamo notizie circa l’eventuale lancio europeo.