Ecco 5 prodotti che Apple non vende più

Apple ha annunciato diversi nuovi prodotti quest'anno, che vanno dal colorato iMac da 24 pollici a quattro nuovi modelli di iPhone 13, ma abbiamo anche detto addio ad alcuni altri gadget. Ecco quali.

Addio a questi prodotti Apple

Nel marzo 2021, l'OEM di Cupertino ha annunciato che avrebbe interrotto la produzione dell'HomePod a grandezza naturale per concentrare i suoi sforzi sull'HomePod mini. Tuttavia, all'epoca, la mela aveva affermato che avrebbe continuato a fornire aggiornamenti software, servizi e supporto per il più modello più grande.

Quando lo smart speaker è stato lanciato nel febbraio 2018, le recensioni hanno elogiato l'altoparlante per la sua qualità del suono, ma il suo prezzo originale di 349 dollari era significativamente più elevato dei competitor (Amazon e Google). Anche dopo che Apple ha abbassato il prezzo dell'HomePod a $ 299, le vendite sono rimaste poco brillanti.

Anche l'iMac Pro è stato eliminato nello stesso mese. Apple ha affermato che l'iMac da 27 pollici era la scelta preferita per la stragrande maggioranza degli utenti professionisti e ha aggiunto che i clienti che avevano bisogno di prestazioni ed espandibilità ancora maggiori potevano scegliere il Mac Pro.

Rilasciato a dicembre 2017, l'AiO premium non ha ricevuto sostanziali aggiornamenti hardware nel corso della sua vita, con il risultato che l'iMac da 27″ è diventato più veloce ed economico rispetto all'iMac Pro standard con un processore Xeon W a 10 core. Mentre quest'ultimo è stato interrotto, non si è ancora visto un erede del mdello da 27 con chip M1, M1 Pro, M1 Max.

Pochi mesi dopo che iMac Pro è stato interrotto, l'azienda di Tim Cook ha smesso di vendere le versioni Space Grey di Magic Keyboard, Magic Trackpad e Magic Mouse 2. Apple continua a vendere gli accessori in argento.

Nell'ottobre 2021, la compagnia ha interrotto il suo ultimo modello di iMac da 21,5 pollici con SoC Intel, che era rimasto disponibile come configurazione di fascia bassa, perfetto per la dad online. L'interruzione non è stata una sorpresa, poiché Apple ha introdotto un modello da 24 pollici ultrasottile e colorato alimentato dal suo chip proprietario M1 progettato su misura.

Dopo aver lanciato la serie iPhone 13 nel settembre 2021, infine, la compagnia ha tolto dal commercio il coloratissimo iPhone XR del 2018. È dotato di un display LCD da 6,1 pollici con Face ID, un chip A12 Bionic e una singola fotocamera posteriore.

Altri prodotti sospesi da Apple quest'anno dopo essere stati aggiornati sono:

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

Apple Watch Series 6;

iPad mini di quinta generazione;

iPad di ottava generazione;

Apple TV 4K di prima generazione.

Il colosso americano ha anche smesso di vendere le cuffie originali Powerbeats, Beats Solo Pro e Beats EP.