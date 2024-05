Smart TV 4K Panasonic: tanta qualità a 279€ su Amazon (anche in 5 rate)

Se siete alla ricerca di una Smart TV di qualità ma con un prezzo contenuto, in questo momento, l’offerta giusta è su Amazon: la Panasonic TX-43MX600E, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 279 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Si tratta di un TV LED con diagonale da 43 pollici e risoluzione 4K. Il modello è venduto direttamente da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Smart TV Panasonic: la scelta giusta a questo prezzo

La promozione in corso è l’occasione giusta per acquistare una nuova Smart TV: il modello di Panasonic in sconto oggi, infatti, garantisce tanta qualità a prezzo ridotto. Il pannello LED è da 43 pollici e ha risoluzione 4K, con possibilità di sfruttare i contenuti in HDR per una resa cromatica migliorata. Da notare anche il supporto Dolby Atmos e Dolby Vision, la possibilità di utilizzare Alexa e Google Assistant oltre che tutte le app dei principali servizi di streaming. Sia dal punto di vista hardware che software, questa TV rappresenta oggi un vero e proprio best buy.

Grazie alla nuova offerta Amazon di oggi, la Smart TV di Panasonic, descritta in precedenza, è ora acquistabile con un prezzo scontato di 279 euro e con possibilità di pagare in 5 rate mensili, senza interessi, utilizzando la carta di debito o qualsiasi altra carta di pagamento. Il modello è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile premendo sul box qui di sotto.