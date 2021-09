Secondo quanto si osserva sul sito ufficiale dell'azienda, sembra che Apple abbia eliminato dal listino iPhone XR e il 12 Pro/Pro Max dopo il lancio dei nuovi terminali.

iPhone XR e 12 Pro/Pro Max non ci sono più sullo store Apple

Con il lancio della nuova serie iPhone 13, l'azienda di Cupertino ha tolto dal suo listino alcuni modelli precedenti. Si osserva che ora, la società ha eliminato dal commercio l'iPhone XR e l'iPhone 12 Pro.

Secondo un rapporto di MacRumors, il lancio di iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max ha portato il colosso di Cupertino a perfezionare le sue offerte di telefoni pronti all'acquisto. A partire da ora, i device della serie Pro sono stati rimossi dallo store online ufficiale dell'azienda.

Tuttavia, i modelli sono disponibili sotto forma di unità rinnovate. Per chi non lo sapesse, l'interruzione è una norma per il marchio, in particolare per le varianti Pro che vengono sembrano eliminate quando viene annunciata l'ultima line-up.

Oltre ai terminali della serie iPhone 12, anche l'iPhone XR lanciato tre anni fa, nel 2018, è stato finalmente tolto dall'elenco. Sebbene questi telefoni menzionati sopra non siano più disponibili, iPhone 12, iPhone 11 e iPhone SE sono ancora acquistabili sia dagli store ufficiali che da quelli di terze parti.

Tuttavia, tutti questi hanno anche visto un calo di prezzo. Osservando i prezzi (USA), l'iPhone SE costa 399 dollari americani, mentre l'iPhone 11 costa 499 dollari americani. Allo stesso modo, l'iPhone 12 mini ora costa 599 dollari e l'iPhone 12 ha un prezzo di 699 dollari, praticamente lo stesso del nuovo Mini.

Segnaliamo anche che l'SE da 256 GB non è più presente nello store. Rinnovamento della gamma SE in vista o semplice aggiornamento dei prodotti? Solo il tempo ce lo saprà dire.

