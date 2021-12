Apple riapre alcuni dei suoi negozi, anche se...

Apple sta riaprendo alcuni dei suoi negozi di New York con servizi walk-in “limitati”. Dopo averne chiusi una ventina pochi giorni fa, ecco le prime timide riaperture graduali.

Apple Store a New York: c'è il servizio Walk In

Un picco di contagi da COVID-19 ha visto la società limitare i clienti solo al ritiro degli ordini online. Come inizialmente riportato lunedì da Mark Gurman di Bloomberg, tutti gli Apple Store di New York City si sono uniti all'elenco delle sedi che hanno chiuso i battenti alla maggior parte dei clienti a causa di un aumento significativo nel numero di infezioni da Coronavirus (variante Omicron e Delta).

Gurman ha twittato di nuovo nella giornata di ieri, osservando che la mela ha aggiornato il suo sito e affermando che gli Apple Store ora sono disponibili per servizi walk-in “limitati” per lo shopping e supporto tecnico dei Genius Bar.

La scorsa settimana, l'OEM di Cupertino ha chiuso sette store in Nord America in un solo giorno poiché i test positivi tra i dipendenti sono aumentati e MacRumors ha sottolineato che anche prima di questo annuncio, il sito Web dell0azienda elencava più di 20 sedi chiuse a causa degli effetti della pandemia.

Per le persone a New York City, i negozi erano ancora accessibili solo con un appuntamento per i ritiri degli ordini online. Ora la mela non offre più l'opzione di consegna gratuita in due ore, opzione che aveva fornito in vista delle vacanze natalizie la scorsa settimana.