Xbox Series S con 3 mesi di Game Pass in offerta su Amazon (anche in 5 rate)

È un buon momento per acquistare la Xbox Series S. La console di Microsoft, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 247 euro grazie a questa nuova offerta Amazon che include anche 3 mesi di Game Pass Ultimate. Da notare, inoltre, che gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali possono completare l’acquisto anche in 5 rate mensili, senza interessi, pagando con carta di debito. Si tratta di un’ottima occasione per mettere le mani sulla Series S, console con un rapporto qualità/prezzo sempre più elevato. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xbox Series S: è il momento di comprarla su Amazon

La Xbox Series S è la console da comprare oggi. Costa poco e può contare su tantissimi giochi, grazie anche al Game Pass, l’abbonamento che consente di accedere a tanti titoli senza dover acquistarli. L’offerta di Amazon rappresenta un’ottima occasione per completare l’acquisto della console di Microsoft che, in questo momento, può rappresentare la scelta giusta per la maggior parte degli utenti.

