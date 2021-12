E se ci fosse il notch sull'iMac Pro con M1 Pro/Max?

DigiTimes sostiene che il prossimo iMac Pro presenterà un display da 27 pollici con tecnologia miniLED. Ecco cosa è emerso in rete in queste ore.

Cosa sappiamo del nuovo iMac Pro?

La scorsa settimana, Ross Young di DSCC ha riferito che Apple dovrebbe lanciare un iMac Pro da 27 pollici con display miniLED e tecnologia ProMotion durante la primavera del 2022, lo stesso periodo in cui la compagnia dovrebbe rilasciare finalmente la famigerata feature Universal Control per i suoi device:

I fornitori hanno dato il via alle loro spedizioni in piccoli volumi per la serie iMac da 27 pollici che verrà fornita con un mini display a LED, secondo fonti del settore.

DSCC non è il primo tipster ad indovinare le dimensioni o la tecnologia disponibile su questo presunto display iMac Pro. Tuttavia, è oramai quasi una conferma, poiché i suoi analisti di solito hanno informazioni privilegiate sui produttori di schermi.

Un paio di settimane fa, nella sua newsletter Power On, anche Mark Gurman di Bloomberg aveva affermato che Apple stava preparando per il 2022 un “iMac rinnovato e di fascia alta con Apple Silicon“. In precedenza, il giornalista aveva anche riferito che la società ha dovuto posticipare questo iMac in quanto doveva concentrarsi sul debutto dell'iMac M1 da 24 pollici.

A partire da ora, il leaker Dylandkt è stato quello che ha fornito molte informazioni su questo prossimo iMac Pro. L'insider crede che questo nuovo AiO avrà una configurazione base da 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione SSD, proprio come il nuovo laptop MacBook Pro. Inoltre, gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra i chip M1 Pro e M1 Max.

Il leaker ha anche affermato che “potrebbe esserci una configurazione aggiuntiva, ma in questo momento non posso dirlo con certezza“. Si dice anche che questo device sia dotato di una porta HDMI, uno slot per schede SD e porte USB-C.

Proprio come il fratellino con M1, questo dovrebbe disporre di cavo Ethernet sullo standard di ricarica. Dylan ha anche affermato che il sensore Face ID è stato testato per questo PC, anche se non è confermato. Potrebbe essere il primo iMac con notch? Staremo a vedere.