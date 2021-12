Conviene aspettare l'iMac Pro o comprare l'iMac M1 OGGI?

Facciamo insieme un “recap” di tutte le informazioni che sappiamo in merito al nuovo futuro iMac Pro. Ecco quindi la domanda del secolo: “un professionista dell'imaging deve acquistare oggi un iMac con M1 o aspettare un iMac con M1 Pro/Max nel 2022?”

iMac Pro: tutto quello che sappiamo

L'AiO da 24 pollici del colosso di Cupertino ha ricevuto un importante aggiornamento nel 2021 e nel 2022 sarà, probabilmente, il turno del più grande ‌iMac‌ da 27 pollici; questo, potrebbe ottenere un design tutto nuovo, simile a quello della controparte minore ma con toni più scuri ed eleganti.

Da alcuni mesi condividiamo le voci su un ipotetico “‌iMac‌ Pro” e oggi forniamo, grazie al portale di McRumors, una rapida carrellata di tutto ciò che potremmo vedere nella prossima macchina da lavoro di casa Apple.

Ecco cosa ci aspettiamo:

Display da 27 pollici;

Tecnologia Mini LED per il pannello;

Frequenza di aggiornamento 120Hz ProMotion come i MacBook Pro 2021;

Pro Display dal design simile al modello XDR da oltre 6000€;

Cornici nere con notch(?);

Chip M1 Pro/M1 Max;

Porte Thunderbolt;

Slot per schede SD;

Porta HDMI;

Adattatore di alimentazione per porta Ethernet;

Prezzo di partenza: minimo 2000€ (siamo sicuri che sia molto, molto, molto più alto…);

Potremmo non dover aspettare troppo a lungo per vedere questo fantomatico iMac Pro, con i rumor di questa settimana che indicano un lancio probabile previsto per la primavera del 2022. Se dovesse essere veritiero, significa che potremmo vedere il nuovo ‌device ad un evento primaverile, forse a marzo.

Apple tiene spesso il suo primo evento dell'anno in primavera, quindi il nuovo ‌PC potrebbe essere uno dei primi prodotti in arrivo nel corso del 2022.

