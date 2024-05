Auricolari Bluetooth Xiaomi in offerta a meno di 20€ su Amazon: un VERO AFFARE (-43%)

È il momento di acquistare un nuovo paio di auricolari Bluetooth: grazie all’offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, è ora possibile puntare sugli Xiaomi Redmi Buds 4 Lite che vengono proposti al prezzo scontato di 19,99 euro. Gli auricolari sono venduti e spediti da Amazon e vengono proposti con uno sconto del 43% rispetto al listino. In questo momento, puntare sui Redmi Buds 4 Lite è la soluzione giusta per spendere poco e per non rinunciare a un prodotto di buona qualità. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite: a meno di 20 euro sono da prendere subito

I Redmi Buds 4 Lite sono degli ottimi auricolari che garantiscono un rapporto qualità/prezzo alle stelle. Tra le specifiche troviamo la possibilità di utilizzare la connettività Bluetooth 5.3 con Google Fast Pair per l’accoppiamento rapido con lo smartphone.

Da notare anche la presenza di driver da 12 mm. Molto buona è anche l’autonomia con 5 ore di ascolto con una carica e 20 ore considerando la carica aggiuntiva della batteria. Gli auricolari hanno una certificazione IP54 e possono sfruttare la cancellazione del rumore AI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare gli Xiaomi Redmi Buds 4 Lite con un prezzo scontato di 19,99 euro. Gli auricolari di casa Xiaomi sono venduti direttamente da Amazon. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e aggiungere gli auricolari al carrello.