E se Apple presentasse i nuovi AirPods Max nel 2022?

I nuovi AirPods Max hanno appena compiuto un anno; tuttavia, i rumor relativi alla prossima iterazione stanno succedendosi mese dopo mese.

AirPods Max 2022: cosa vorremmo vedere

Gli AirPods Max sono stati lanciati ufficialmente un anno fa. Ciò significa che probabilmente ci stiamo avvicinando alla prima revisione, supponendo che Apple abbia intenzione di supportare questa categoria di prodotto ancora a lungo.

Ci sono molti modi in cui l'OEM di Cupertino potrebbe migliorare queste eccellenti cuffie over-the-ear. Ma i colleghi di 9to5Mac hanno ipotizzato una serie di concept realistici. Tutto parte da una domanda: “Cosa potrebbe effettivamente fare Apple per aggiornare AirPods Max?”

Impermeabilità

Le cuffie over ear sono uno dei migliori prodotti che Apple produce in questo momento, ma sono privi di un elemento essenziale che rende gli AirPods e gli AirPods Pro fantastici: la resistenza al sudore e all'acqua. Il motivo principale per cui non si indossa questo paio di over ear all'esterno è perché si temono danni liquidi di qualsiasi tipo. Un temporale improvviso potrebbe romperli in pochi secondi e una corsa pesante potrebbe far puzzare i padiglioni. Se Apple potesse sigillare gli AirPods Max in modo da renderli più resistenti all'acqua, anche se non necessariamente impermeabili, ne saremmo lieti.

Ricarica USB-C + MagSafe

Come altri auricolari, gli AirPods Max utilizzano la porta Lightning per caricarsi. Ma con una USB C si godrebbe di una velocità di ricarica superiore.

Di fatto, con il passaggio alla USB-C, l'azienda non solo ha potuto espandere la compatibilità, ma ha potuto anche aumentare la velocità di ricarica. Questo potrebbe anche rendere più semplice l'utilizzo delle AirPods Max cablate per più persone. Il cavo proprietario da Lightning a jack da 3,5 mm è spesso difficile da reperire.

MagSafe è arrivato su AirPods Pro/3 quest'anno e vorremmo vederlo arrivare anche sul modello Max. Poiché la ricarica magnetica non funziona bene con l'alluminio, l'anello potrebbe essere integrato nella custodia. Apple potrebbe inserire un connettore USB-C (o lightning) nella custodia che si collega alle cuffie quando vengono inserite nella custodia. Quindi, potresti semplicemente mettere il disco MagSafe sopra la custodia.

Più opzioni di personalizzazione

Ad oggi, Apple non pubblicizza la possibilità di personalizzare le tue cuffie. L'azienda vende ricambi per auricolari in ogni colore, ma sono costosi e non vengono venduti negli store Apple. Inoltre, non si può acquistare la custodia separatamente.

Nuovi colori

Gli AirPods Max sono attualmente disponibili in cinque colori: argento, grigio siderale, verde, rosa e blu. Questi colori si allineano perfettamente con le cinque opzioni in cui è disponibile l'iPad Air del 2020 o l'iMac del 2021. Ma cerchiamo di essere chiari, questi sono i colori della scorsa stagione e non corrispondono alla line-up 2021 dell'azienda. Ci piacerebbe vederli in: starlight, un nuovo rosa e in viola.

Un prezzo più economico

Le cuffie della mela sono incredibilmente costose: oltre 649€ di listino. Ma sarebbe bello un costo al dettaglio di 499€.

Tuttavia, tranquilli: su Amazon si trova a 503,00€ in super sconto. Approfittatene.