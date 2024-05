Xiaomi Smart Band 8 Pro: ottimo prezzo su eBay, semplicemente imbattibile

La Xiaomi Smart Band 8 Pro è semplicemente una delle migliori fitness band che tu possa acquistare in questo momento. Display di dimensioni generose, sensori precisi e avanzati e tante funzionalità smart. Oggi su eBay può essere tua a 68,90€ – con un buon risparmio sul suo normale prezzo di listino.

Dotato di un display AMOLED da 1.74 pollici che offre una risoluzione nitida e un tasso di aggiornamento di 60Hz, questo device garantisce un’esperienza visiva di qualità superiore per il monitoraggio delle attività e la gestione delle notifiche​.

La batteria da 289 mAh del Mi Smart Band 8 Pro supporta fino a 14 giorni di utilizzo normale, garantendo che gli utenti possano godersi le funzionalità del dispositivo per lungo tempo senza preoccuparsi di ricariche frequenti. Inoltre, il tempo di ricarica è rapidamente completato in poco più di un’ora, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento​.

In termini di funzionalità di salute, la Mi Smart Band 8 Pro offre un monitoraggio preciso della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno nel sangue e del sonno, integrando allarmi per frequenze cardiache irregolari. Il tracker è equipaggiato con chip GNSS per una localizzazione precisa senza il bisogno di un telefono, supportando sistemi satellitari globali come GPS, GLONASS, Galileo, e Beidou.

Con l’app Mi Fit, gli utenti possono personalizzare completamente la loro esperienza, dalla gestione delle notifiche alla configurazione delle schermate, rendendo la Mi Smart Band 8 Pro un dispositivo estremamente versatile. Grazie al nuovo meccanismo, la Band 8 Pro supporta un numero esagerato di diversi cinturini: potrai scegliere quello che esprime al meglio il tuo stile, tra cui opzioni in pelle e in maglia alla milanese.

Se sei alla ricerca di un fitness tracker che combina funzionalità avanzate con un design elegante e un’ottima durata della batteria, la Xiaomi Mi Smart Band 8 Pro è una scelta eccellente che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo imbattibile: acquistala subito risparmiando!