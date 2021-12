AirPods Max 2: cosa sappiamo sul nuovo modello?

Un anno fa oggi, gli AirPods Max di Apple sono stati lanciati, segnando la prima spinta dell'azienda nel mercato delle cuffie over-ear di fascia alta con il proprio marchio. Un anno dopo, i rumor su un modello successivo sono ancora scarsi, ma ci sono state alcune indicazioni su ciò che i clienti possono aspettarsi da Apple per il prossimo futuro.

AirPods Max 2 o Max Sport?

Un rapporto di Mark Gurman di Bloomberg affermava che le AirPods Max“, che all'epoca si sarebbero chiamate “AirPods Studio“. Si diceva anche che il prodotto aveva sofferto di diverse sfide di sviluppo, come problemi con l'archetto troppo stretto e molto altro ancora, le quali hanno portato poi a molteplici ritardi e al ridimensionamento delle funzionalità.

Inizialmente si credeva che ‌AirPods Max‌ offrisse una personalizzazione unica con archetti e padiglioni intercambiabili, ripetendo il concetto alla base dei cinturini per Apple Watch. Di fatto, ora gli utenti possono rimuovere facilmente l'archetto dalle cuffie senza doverle smontare. Per fare ciò, le persone devono semplicemente rimuovere i cuscinetti auricolari magnetici, piegare i padiglioni e inserire uno strumento di espulsione della scheda SIM in un piccolo foro sopra l'altoparlante.

Una volta rimossi, i raggi su entrambi i lati dell'archetto rivelano un piccolo connettore in stile Lightning per trasferire energia e potenzialmente dati tra le parti del prodotto.

Le voci hanno anche suggerito che “AirPods Max” sarebbero arrivati in due modelli, incluso uno orientato allo sport più economico. Il leaker Jon Prosser ha ripetutamente affermato che “AirPods Max” sarebbe arrivato in una “variante sportiva” per $ 350 e una “variante di lusso” per $ 599. Noi ci speriamo: l'OEM di Cupertino potrebbe ancora lanciare un modello di fascia bassa di AirPods Max‌ nel prossimo futuro