Xiaomi Mi Band 6 in offerta: il prezzo scende sotto i 45€

La Xiaomi Mi Band 6 si conferma come una delle migliori fitness band economiche sul mercato, offrendo una serie di funzionalità avanzate a un prezzo accessibile. E’ equipaggiata con un display AMOLED di 1.56 pollici, progettato per offrire una lettura semplice e immediata di tutte le informazioni.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo straordinariamente competitivo, a patto di fare in fretta: la promozione potrebbe terminare in qualsiasi momento. Per breve tempo, la paghi meno di 45€.

La Mi Band 6 offre il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il rilevamento continuo della frequenza cardiaca e il monitoraggio dello stress, oltre a supportare fino a 30 modalità sportive diverse, che la rendono estremamente versatile per monitorare varie attività fisiche. La fitness band è inoltre dotata di funzioni utili come esercizi di respirazione guidata, che possono aiutare a gestire lo stress quotidiano​. Per un dispositivo da meno di 45€ è davvero notevole.

In termini di durata della batteria, la Mi Band 6 promette fino a due settimane di uso, a seconda dell’intensità con cui si utilizzano le funzioni di monitoraggio avanzato, come il tracciamento del sonno e la misurazione frequente della frequenza cardiaca. La ricarica è semplice grazie al connettore magnetico che permette di ricaricare completamente il dispositivo in poco più di due ore.

Nonostante il prezzo contenuto, la Mi Band 6 non trascura l’estetica né la qualità costruttiva, offrendo un design confortevole e leggero, ideale per l’uso quotidiano e durante l’attività fisica. Non farti scappare questa offerta: acquista la Mi Band 6 a meno di 45€!