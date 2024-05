Huawei Watch Fit SE: la smartband che sostituisce lo smartphone è al MINIMO su Amazon

La Huawei Watch Fit SE è una delle migliori smartband disponibili sul mercato, con tante funzionalità, un’ottima autonomia e la possibilità di sincronizzarsi con lo smartphone Android oppure con l’iPhone. Grazie alla nuova offerta Amazon in corso in questo momento, la smartband di Huawei è disponibile al prezzo scontato di 59 euro, con possibilità anche di pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto. La Huawei Watch Fit SE è venduta da Amazon ed è disponibile in diverse colorazioni.

Huawei Watch Fit SE cala al minimo storico su Amazon

La Huawei Watch Fit SE è dotata di un display AMOLED da 1,64 pollici. La smartband è molto leggera e sottile, con uno spessore di 10,7 mm e un peso di 21 grammi. Tra le funzionalità c’è il GPS, vero e proprio punto di forza per questo modello rispetto ai diretti concorrenti.

La smartband di Huawei, inoltre, include diverse funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, come il sistema TruSeen 5.0, dell’allenamento. Da notare che la Watch Fit SE può sincronizzarsi con lo smartphone, sia Android che iOS, per le notifiche e consente anche di rispondere ai messaggi, con le risposte preimpsotate.

Grazie alla nuova offerta Amazon, la Huawei Watch Fit SE è ora acquistabile al prezzo scontato di 59,99 euro, con possibilità anche di scegliere il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti. La promozione è valida per diverse colorazioni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.