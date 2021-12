È il momento perfetto per acquistare un pieghevole Samsung

Samsung potrebbe perdere ingenti quote di mercato nel settore dei device pieghevoli nel 2022 ma potrebbe, di contro, aumentare le spedizioni dei suoi device.

La quota di Samsung nel settore dei pieghevoli è a rischio

La popolarità dei telefoni foldable è in aumento grazie agli sforzi compiuti da Samsung nel corso dell'anno appena trascorso. I pieghevoli funzionano abbastanza bene da occupare l'8,9% del mercato degli smartphone, ma gli osservatori del mercato stimano che questi tipi di dispositivi guadagneranno più trazione soltanto nel corso del prossimo anno.

L'OEM sudcoreano dovrebbe rilasciare il Galaxy Z Fold 4 e lo Z Flip 4 nel 2022 e altri OEM come OPPO, Xiaomi e Huawei stanno scatenandosi rilasciando i loro primi dispositivi con schermo che si piega per rubare lo scettro alla compagnia coreana.

Counterpoint Research stima che Samsung perderà una piccola parte della sua quota di mercato nel settore dei foldable a favore dei suoi rivali il prossimo anno. L'azienda dovrebbe chiudere quest'anno con una quota di mercato dei telefoni pieghevoli dell'85%, ma tale percentuale potrebbe scendere al 74% nel prossimo anno.

Gli osservatori del mercato stimano che i pieghevoli dovrebbero coprire il 16,9% del mercato globale degli smartphone nel 2022, un bel passo in avanti rispetto all'8,9% di quest'anno. Ecco perché la quota di mercato della società potrebbe diminuire, ma di contro, le sue spedizioni dovrebbero essere più elevate.

All'inizio di quest'anno, UBI Research ha previsto che Samsung Display produrrà circa 18 milioni di pannelli OLED pieghevoli l'anno prossimo in previsione di una maggiore domanda così da soddisfare la richiesta degli altri OEM di telefonia.

Già a ottobre, il colosso leader del mercato ha dichiarato che non vede l'ora di aiutare il mercato dei pieghevoli a crescere ancora di più nel 2022. La società afferma di essere riuscita a dare il via e a rendere “mainstream” la tecnologia dei telefoni che si piegano. Si prevede un aumento significativo delle vendite nel corso del prossimo anno.

Ecco perché, secondo noi, questo è il momento perfetto per acquistare un foldable Samsung: noi vi consigliamo il tuttofare per eccellenza, lo Z Fold3, un telefono in grado di essere perfetto come smartphone e, al tempo stesso, come tablet quando si ha bisogno di lavorare in mobilità. Con la S Pen poi, è un alleato perfetto del vostro lavoro da remoto. Su Amazon lo si trova a 1849,00€: certo, una cifra impegnativa, ma ne vale la pena vista la bontà del prodotto stesso.