Un prodotto che è pronto a farti divertire, sia che tu sappia usare un drone sia che tu sia alla prima esperienza: questo gioiellino è dorato di videocamera integrata, che è in grado di riprendere fino al 4K. Grazie alle super offerte Amazon del momento, la porti a casa in sconto del 50%: spendi appena 36€ e le spedizioni sono assolutamente gratuite, seppure non rapide. Pochi pezzi in sconto a disposizione.

Drone pieghevole in super offerta su Amazon

Il fatto che sia pieghevole, non solo lo rende più accattivante sotto il profilo estetico, ma ti aiuta a portarlo praticamente ovunque senza rischiare di rovinarlo o di occupare troppo spazio.

Grazie al controller, potrai avere sotto controllo tutti i comandi principali, ma non solo: c'è anche lo spazio per inserire lo smartphone, così da poter vedere in tempo reale quello che riprende la videocamera integrata nel dispositivo.

Pur non trattandosi, chiaramente, di un drone top di gamma, è comunque un prodotto decisamente interessante per intrattenerti e divertirti. Soprattutto, è semplice da guidare e potrai usarlo fino a 15 minuti prima di dover procedere alla ricarica della batteria.

Per portare subito a casa questo drone pieghevole in super offerta su Amazon a 36€ circa appena, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “S257MA4K”.

Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite. Sempre a caccia di sconti e promozioni? Non perdere i migliori: li trovi tutti sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

