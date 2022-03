Doogee S98: arriva il rugged phone con doppio display

Annunciato qualche giorno fa, Doogee S98 è il nuovo smartphone rugged del brand cinese, dotato di diverse caratteristiche interessanti e del consueto design ultra-resistente.

La novità introdotta con questo nuovo modello si trova sul retro, ovvero un secondo display posizionato in prossimità del modulo fotografico. Lo schermo circolare può essere personalizzato impostando un'immagine di sfondo ed è utile per visualizzare l'orologio, l'autonomia residua, controllare la riproduzione musicale e non solo. Con ogni probabilità sarà possibile visualizzare anche le notifiche sul secondo display, ma per adesso non ne abbiamo la conferma ufficiale.

Il sistema è motorizzato dal nuovo Mediatek Helio G96, un SoC octa-core affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile installando una scheda micro-SD. Il produttore promette ottime prestazioni per il Doogee S98, speriamo di poter testare presto le potenzialità del nuovo rugged phone. Questo Doogee monta Android in versione 12 e il produttore garantisce almeno 3 anni di patch di sicurezza per il suo ultimo smartphone rugged.

Display ampio e Night Vision

S98 haun ampio display LCD da 6.3 pollici in risoluzione FullHD+, protetto da un vetro Corning Gorilla Glass. Il comparto fotografico è composto da 3 ottiche, alla principale da 64MP si affianca una ultra-grandangolare da 8MP e da una particolare ottica per la visione notturna. Quest'ultima consente allo smartphone di catturare immagini e video al buio, una funzione interessante che potrebbe rivelarsi utile in molte occasioni.

Doogee S98 è anche un battery-phone, con una batteria da ben 6.000 mAh, ricarica rapida a 33W e ricarica wireless rapida a 15W. Il nuovo rugged di punta della società cinese è certificato IP68 e IP69K, sigle che garantiscono l'ottima resistenza dello smartphone ad acqua e polvere.

Non abbiamo ancora informazioni ufficiali sul prezzo del nuovo Doogee S98, la cui uscita è prevista entro la seconda metà del mese di marzo.