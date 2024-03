Doogee N50 Pro in offerta: 119,99€ per Android 13, 50MP e 8GB di RAM

Il Doogee N50Pro è uno smartphone entry-level formidabile, grazie alla sua impressionante combinazione di prestazioni elevate, fotografia avanzata e un design raffinato, tutto a un prezzo accessibile di soli 119,99€, segnando uno sconto dell’8% rispetto al prezzo più basso recente di 129,99€.

Questo dispositivo non solo promette di essere un fedele compagno nella vita quotidiana degli utenti, ma è anche progettato per superare le aspettative in termini di funzionalità e stile.

Con una configurazione di memoria eccezionale che comprende 8GB di RAM espandibile virtualmente fino a 20GB grazie alla tecnologia di espansione della memoria, e uno spazio di archiviazione interno di 256GB con possibilità di espansione esterna fino a 1TB, l’N50PRO garantisce che lo spazio di archiviazione non sia mai un problema. Gli utenti possono quindi conservare senza preoccupazioni un’ampia gamma di file, foto, video e applicazioni, accedendovi con rapidità e fluidità.

La dotazione fotografica è altrettanto notevole, con una fotocamera principale da 50MP che cattura immagini ricche di dettagli, una fotocamera frontale da 8MP perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità, e una fotocamera macro da 2MP che permette di esplorare il mondo del piccolo con grande precisione. Questa combinazione trasforma ogni momento catturato in un ricordo indimenticabile, consentendo agli utenti di esprimere la propria creatività fotografica.

Il display HD+ da 6,52 pollici, con il suo design waterdrop, offre un’esperienza visiva coinvolgente, con colori vividi e dettagli nitidi. Le cornici ultrasottili e il rapporto di aspetto di 20:9 massimizzano lo spazio visivo, rendendo ogni visualizzazione un piacere per gli occhi, sia che si tratti di navigare, giocare o guardare video.

La lunga durata della batteria da 4200mAh assicura che il telefono possa tenere il passo con le esigenze degli utenti attivi, garantendo ore di utilizzo senza la necessità di ricariche frequenti. Il design sottile e leggero del dispositivo lo rende comodo da tenere in mano e facile da portare con sé, unendo eleganza e praticità in un unico smartphone.

A 119,99€, il Doogee N50 Pro rappresenta un’eccezionale soluzione per chi cerca un dispositivo che combina prestazioni avanzate, capacità fotografiche superiori e un design elegante, tutto racchiuso in uno smartphone economico e affidabile.