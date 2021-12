DJI Mavic 3: l'ultimo update lo rende perfetto

L'inaspettato aggiornamento relativo al DJI Mavic 3 aggiunge nuove modalità di scatto e molto altro ancora; ora, il nuovo velivolo dedicato ai professionisti dell'imaging diventa ancora più performante.

Un aggiornamento a sorpresa del firmware relativo al Mavic 3 ha aggiunto una serie di nuove funzionalità al drone di punta della compagnia, anche se sono funzionalità che avrebbero dovuto essere sempre presenti fin dal Day One. Tra queste ci sono molte nuove modalità di scatto come FocusTrack, MasterShots e Timelapse, tutte già disponibili sui droni più economici del marchio.

È stata aggiunta anche una modalità foto “Solo RAW”, insieme alla riduzione del rumore durante le riprese ProRes sulla versione Mavic 3 Cine e alla riduzione delle vibrazioni dei bracci dell'aereo “in alcuni scenari”, sebbene non sia chiaro come quest'ultima sia stata ottenuta tramite software.

Altri miglioramenti includono correzioni post-lancio, inclusi upgrade alle prestazioni relative al “ritorno a casa (RTH)”, sulla prevenzione degli ostacoli e alla stabilità del drone in volo.

DJI ha anche promesso che continuerà a perfezionare le modalità di volo intelligenti come MasterShots nei futuri aggiornamenti del firmware. Un altro update verrà inoltre implementato nel gennaio 2022 per aggiungere altre funzionalità mancanti come QuickTransfer, QuickShots e la modalità Panorama.

L'aggiornamento con il numero di versione v01.00.0400 è una sorpresa poiché DJI aveva annunciato in precedenza che non sarebbe arrivato fino al 22 gennaio. È affiancato dall'aggiornamento v1.5.4 all'app DJI Fly, anch'essa aggiornata di recente sui diversi store di Apple e Samsung.

Per provare l'ultimo aggiornamento del firmware sul tuo DJI Mavic 3, dovete scaricare la versione v1.5.4 dell'app DJI Fly dal sito Web DJI e installare Aircraft Firmware v01.00.0400. In alternativa, è possibile utilizzare anche DJI Assistant 2 per Mac/Windows.