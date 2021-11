DJI Mavic 3 e Mavic 3 Cine: UFFICIALI, con prezzi incredibili

DJI svela finalmente i nuovi droni di punta: stiamo parlando dei chiaccheratissimi Mavic 3 e Mavic 3 Cine, ma attenzione: i prezzi sono altissimi. La versione più costosa ha un prezzo di 4839€.

DJI Mavic 3: le caratteristiche

Una delle versioni di droni più attese è finalmente disponibile. In realtà, i droni sono due. Oggi DJI ha rilasciato Mavic 3 e Mavic 3 Cine.

Ci sono alcune grandi caratteristiche condivise tra entrambi, ma iniziamo con le specifiche del Mavic 3 Cine da $ 4,999. Il modello in questione è in grado di filmare filmati Apple ProRes 422 HQ a 5.1K fino a 50FPS e ha un SSD da 1 TB integrato, ma non sostituibile dall'utente.

Il più economico Mavic 3 da $ 2.199 non viene fornito con il supporto al ProRes o di un SSD integrato, ma condivide lo stesso sistema a doppia fotocamera alimentato da un sensore CMOS 4/3. Entrambi i droni sono in grado di riprendere clip video in 4K fino a 120 fps e catturare foto da 20 MP.

Oltre all'obiettivo principale da 24 mm, è disponibile anche un'ottica zoom ibrido in grado di eseguire lo zoom digitale 28x. In termini di lunghezza focale, ciò equivale a 162 mm a f/4,4.

Entrambi i droni hanno batterie classificate per 46 minuti di volo, che è un aggiornamento significativo rispetto alla batteria da 31 minuti del Mavic 2 e persino del Mavic Air 2s e 2S, che potrebbero volare rispettivamente per 34 e 31 minuti con una sola carica.

I due droni sono gli eredi del Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom di DJI rilasciati nel 2018, i quali sono stati i primi ad essere dotati di un sistema Hasselblad.

Una lente premium

E proprio come nel 2018, DJI include Hasselblad Natural Color Solution, un meccanismo che promette colori incredibilmente naturali direttamente dalla fotocamera.

Ma se non volete il profilo colore integrato, Mavic 3 è anche in grado di filmare filmati in D-log a 10 bit per un maggiore controllo sul colore in fase di post-elaborazione. Oltre alla codifica ProRes, si può girare tutti con i profili H.264 e H.265 standard, ma su questo drone non è presente l'HDR.

Oltre a tutti i miglioramenti della fotocamera, la compagnia ha anche aggiornato le funzionalità smart. Proprio come il suo predecessore, anche il Mavic 3 condivide il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli, tranne che i sensori sono ora in grado di rilevare oggetti anche a 200 m (650 piedi) di distanza, rispetto ai 20 m (65 piedi) precedenti.

Ma questa portata extra consente alcuni nuovi miglioramenti: Advanced RTH (ritorno a casa), APAS 5.0 e ActiveTrack 5.0.

Entrambi i modelli sono inoltre dotati di versioni aggiornate della tecnologia di trasmissione proprietaria di DJI, OcuSync 3+, che promette 15 km di autonomia (in condizioni ideali) e 1080p a 60 fps di trasmissione live al tuo smartphone o controller.

Quanto costano?

Se siete interessato all'acquisto, sappiate che ci sono tre pacchetti tra cui scegliere. La versione standard, che include il drone, la tracolla, il telecomando, il caricabatterie, un set di eliche extra e un joystick, ti ​​costerà 2119€.

La Fly More Combo aggiunge due batterie aggiuntive, un hub di ricarica, quattro set di eliche, una custodia per il trasporto che si trasforma anche in uno zaino e un set di filtri ND (ND4, ND8, ND16 e ND32). Costa 2829€.

Infine, abbiamo la versione Cine Premium Combo, con all'interno il DJI RC Pro completamente nuovo. È un telecomando simile al DJI Smart Controller che dispone di uno schermo luminoso integrato. La combo Cine Premium include anche un set aggiuntivo di filtri ND (ND64, ND128, ND256, ND512) che non troverete altrove. Quanto costa? 4839€.