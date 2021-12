Diretta Real Madrid-Inter, Champions League: dove vederla, streaming e tv

Cresce l'attesa per Real Madrid-Inter: la partita di Champions League verrà trasmessa alle ore 21. I nerazzurri di Simone Inzaghi affronteranno i blancos di Carlo Ancelotti allo stadio Santago Bernabeu di Madrid, gara valida per il Gruppo D.

Real Madrid-Inter: diretta tv e live streaming

La partita sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport Action, Sky 253 e Mediaset Infinity. Inoltre, per chi non avesse la possibilità di seguire l'incontro in televisione, ricordiamo che si potrà assistere a Real Madrid-Inter in streaming su NOW e Sky Go.

Probabili formazioni

Diamo ora uno sguardo alle possibili scelte tattiche dei due allenatori:

Real Madrid (modulo 4-3-3): Courtois; Carvajal, E. Militao, Alaba, F. Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Jovic, Vinicius J. (disponibili Lunin, Fuidias, Vallejo, Nacho, Marcelo, Lucas Vazquez, Valverde, Isco, Camavinga, E. Hazard, Rodrygo, Mariano Diaz);

Inter (modulo 3-5-2): Handanovic; Skriniar, A. Bastoni, Dimarco; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L. Martinez, Sanchez (disponibili I. Radu, Cordaz, Dumfries, De Vrij, Kolarov, Zanotti, Vidal, Gagliardini, Vecino, Sensi, Dzeko).

Real Madrid-Inter sarà una partita fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi, 90 minuti in cui ci si giocherà il primo posto nel Gruppo D e l'accesso agli ottavi di finale di Champions League.