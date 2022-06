Digitale terrestre: il processo di refarming terminerà il 28 giugno

Mancano solo due Regioni all’appello e poi si concluderà definitivamente il processo di refarming del digitale terrestre. Il Ministero dello Sviluppo Economico, in una nota ufficiale pubblicata lunedì 20 giugno, ha fatto sapere che le operazioni termineranno definitivamente il 28 giugno 2022.

In pratica, due giorni prima rispetto a quanto previsto dal programma redatto a novembre 2021, mese in cui ha avuto inizio la riorganizzazione delle frequenze. Pertanto, dal 28 giugno tutte le emittenti, sia nazionali che regionali, avranno abbandonato la banda 700MHz per appoggiarsi alla Sub 700MHz.

Martedì 21 giugno la Regione Lazio concluderà questa transizione e il 28 giugno, invece, la Regione Campania con le ultime Province rimaste. I cittadini che vogliono conoscere nel dettaglio le operazioni di refarming del digitale terrestre per singolo Comune possono consultare la pagina dedicata sul sito Nuova TV Digitale.

Cosa comporta questo e cosa è necessario fare se abitate in queste Province? Scopriamolo insieme nell’articolo. Inoltre, vediamo anche come prepararci al prossimo switch off nazionale previsto per il 1° gennaio 2023, salvo imprevisti o modifiche.

Digitale terrestre: ultimo refarming nel Lazio e in Campania

Ormai siamo proprio agli sgoccioli. Il refarming del digitale terrestre oggi concluderà i lavori nel Lazio e il prossimo 28 giugno in Campania. Ma cosa devono fare gli utenti che abitano in queste due Regioni d’Italia? Lo ha spiegato il Ministero dello Sviluppo Economico in una comunicazione ufficiale sul sito Nuova TV Digitale:

I telespettatori, nella data prevista per le operazioni di refarming nel proprio Comune, dovranno effettuare la procedura di risintonizzazione dei canali che consente di agganciare le nuove frequenze e continuare a vedere l’intera offerta televisiva. In alcuni comuni inoltre, la riorganizzazione delle frequenze verrà effettuata in più giornate e pertanto sarà necessario effettuare la risintonizzazione in ciascuna di esse.

Se non sapete come procedere vi sarà utile la nostra guida sulla risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Si tratta comunque di un procedimento semplice e veloce, ma occorre avere un decoder o un televisore compatibile al nuovo DVB-T2.

Ricordiamo inoltre che la programmazione regionale Rai del canale Rai 3 TGR nel Lazio sarà disponibile alla numerazione LCN 815, mentre in Campania alla numerazione LCN 818. Anche in questo caso, per ricevere il canale, sarà necessario effettuare una risintonizzazione.

