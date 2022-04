Digitale terrestre: come effettuare la risintonizzazione dei canali

L’arrivo del nuovo digitale terrestre comporta a tutti i cittadini un costante aggiornamento dei propri apparecchi con sintonizzatore TV. Che siano televisori o decoder digitali, la risintonizzazione dei canali è d’obbligo se si vuole continuare ad assistere alla programmazione delle emittenti regionali e nazionali.

Si tratta di un'operazione che nei dispositivi di ultima generazione viene effettuata automaticamente durante le ore notturne.

Nondimeno, esistono situazioni nelle quali è necessario anticipare la funzione automatica di risintonizzazione. Un esempio è il refarming del digitale terrestre. Nella giornata del cambio frequenze sono i cittadini del Comune impegnato in questa operazione a dover effettuare manualmente la risintonizzazione dei canali. Altrimenti nessuna delle trasmissioni sarebbe visibile fino a che l’apparecchio non si adopera per aggiornarsi automaticamente.

Scopriamo insieme come effettuare la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Le nostre istruzioni vi permetteranno di farlo autonomamente, senza dover chiamare un tecnico specializzato, risparmiando così un po’ di soldini.

Digitale terrestre: risintonizzazione dei canali fai da te

Il Ministero dello Sviluppo ha realizzato un video tutorial per una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre fai da te. Nondimeno, per praticità, di seguito vi proponiamo i passaggi necessari per farlo in maniera semplice e veloce.

L’operazione richiede solitamente solo pochi minuti del vostro tempo e, una volta avviata, sarà il dispositivo a fare tutto il resto. Quindi, vediamo le istruzioni complete per procedere e così assicurarsi la visione di tutti i canali senza problemi e alla numerazione LCN nazionale:

seleziona il tasto “Menù” sul telecomando del tuo apparecchio; entra nella sezione dedicata ai “Canali” dove potresti trovare “Ricerca” o “Ricerca Canali“, a seconda del marchio del tuo apparecchio; seleziona il comando “Ricerca Canali Automatica” e conferma; a volte l’apparecchio potrebbe chiederti il PIN, un codice di 4 cifre che protegge da eventuali comandi accidentali. Puoi trovarlo nelle istruzioni del televisore o del decoder, ma solitamente i numeri più utilizzati sono “1111”, “0000” o “1234”; attendi il completamento dell’operazione e, se lo richiede, conferma la riorganizzazione dei canali secondo LCN.

