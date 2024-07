Domotica in offerta: interruttore relè smart Shelly Plus 1 ad un prezzo imbattibile (-28%)

Ritornano le offerte per la domotica su Amazon e ti segnaliamo subito lo sconto attivo sull’interruttore relè intelligente Shelly Plus 1 Mini Gen3, che oggi può essere tuo a soli 14,41 euro invece di 19,99. Grazie alla spedizione Prime potrai riceverlo subito a casa, pronto per rivoluzionare i sistemi smart della tua casa.

Interruttore relè intelligente Shelly Plus 1: le caratteristiche

Questo piccolo dispositivo nasce per offrirti il massimo controllo intelligente senza compromettere l’affidabilità o la sicurezza. Le nuove connessioni robuste permettono infatti di supportare fili fino a 4 mm² per una connessione solida e sicura, mentre grazie al canale da 8A può gestire un’ampia gamma di dispositivi elettrodomestici, sia con alimentazione in corrente alternata che continua.

Tramite questo interruttore puoi facilmente automatizzare e gestire dispositivi come porte del garage, sistemi di irrigazione e altri elettrodomestici da qualsiasi luogo grazie all’app Shelly Smart Control scaricabile sul tuo smartphone. Inoltre, puoi anche utilizzare sistemi vocali come Alexa e Google Home, per un controllo ancora più intelligente.

Il bello è che non hai bisogno di un hub per integrarlo alla tua rete domestica e funziona immediatamente con una varietà di piattaforme, protocolli e assistenti vocali per darti una programmazione versatile e un’ottimizzazione affidabile.

Se questa estate o per il prossimo autunno stavi pensando di migliorare la domotica in casa, questo interruttore relè è la scelta migliore. Acquistalo ora in offerta a soli 14,41 euro.