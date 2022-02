Bonus TV per tutti: ecco come ottenerlo a febbraio 2022 e senza ISEE

L'arrivo del nuovo digitale terrestre ha gettato nel panico molte famiglie che ora si trovano costrette a dover affrontare una spesa imprevista che avrebbero voluto proprio evitare. Sì, perché, per poter accedere alla nuova tecnologia Mpeg-4, HEVC Main 10 e DVB-T2, è necessario essere dotati di un televisore o un decoder compatibile. Ma niente paura perché c'è una buona notizia che si chiama Bonus TV.

In pratica chiunque può ricevere 100 euro o più come supporto economico all'acquisto di un apparecchio che sia in grado di ricevere il nuovo digitale terrestre. Si tratta di un provvedimento realizzato dal Governo Italiano, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico che garantisce uno sconto immediato per l'acquisto di un televisore o decoder digitale compatibili con la nuova tecnologia di trasmissione.

La cosa ancora più interessante è che, se prima il Bonus TV aveva dei requisiti minimi relativi al reddito annuale del soggetto richiedente, ora non è richiesto nemmeno l'ISEE. L'importante è avere un televisore da rottamare acquistato prima del 22 dicembre 2018, data in cui tutti i commercianti hanno l'obbligo di vendere solo apparecchi compatibili al DVB-T2. Scopriamo insieme come sfruttare questa opportunità proprio nel mese di febbraio 2022.

Bonus TV per tutti: come richiederlo

Richiedere il Bonus TV Rottamazione è molto facile e veloce. Basta collegarsi al sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico alla sezione dedicata a questo provvedimento. Lì è possibile trovare tutte le istruzioni del caso e anche il modulo da compilare e presentare al rivenditore abilitato.

In alternativa, si può rottamare il proprio televisore direttamente presso l'Isola Ecologica del proprio paese di residenza. In quel momento un addetto compilerà la dichiarazione che conferma l'avvenuta rottamazione dell'apparecchio non compatibile. Con questa, insieme al modulo precedente, ci si potrà recare presso un rivenditore accreditato e ottenere il Bonus TV sull'acquisto di un televisore di nuova tecnologia.

Potrete anche acquistare direttamente online il vostro nuovo televisore sfruttando le migliori offerte compatibili con il Bonus TV come ad esempio quelle di MediaWorld. Ce ne sono di molto economici e applicato agli sconti già in essere, l'importo da sostenere per una buona smart TV è davvero ridotto.

Come verificare che il proprio apparecchio sia compatibile al DVB-T2

Ebbene sì, il Bonus TV Rottamazione è per tutti e bisogna approfittarne intanto che c'è tempo. In sostanza, possono farne richiesta tutti coloro che sono in possesso di un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Se non vi ricordate la data potete sempre verificare attraverso il vostro telecomando che sia visibile almeno uno dei tre canali “test” in HD. Stiamo parlando del 501 che trasmette Rai 1 HD, del 505 che trasmette Canale 5 HD e del 507 che trasmette La7 HD.

Se non vedete nemmeno uno di questi tre canali allora è evidente che il vostro televisore non è compatibile con la nuova codifica Mpeg-4 e quindi al nuovo digitale terrestre. Se invece almeno uno è visibile dovrete procedere con un nuovo controllo.

Selezionando sul vostro telecomando la numerazione 100 e 200 dovrete verificare se compare la scritta HEVC Main 10, altrimenti dovrete comunque acquistare un nuovo apparecchio compatibile al DVB-T2 perché è vero che sarete pronti per l'8 marzo 2022, ma fallirete con l'ultimo passaggio definitivo previsto a gennaio 2023.