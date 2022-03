Digitale terrestre: ecco tutti i canali che oggi passano in HD

Oggi è il gran giorno, infatti l'8 marzo 2022 è la data prevista per lo switch off di molti canali del digitale terrestre alla codifica Mpeg-4. Alcuni trasmetteranno in alta qualità, mentre altri in alta definizione. La differenza sta nella risoluzione. Infatti, quelli che trasmetteranno in HD lo faranno a 1080i. Tutti gli altri invece secondo lo standard SD.

Molti si staranno perciò chiedendo quali sono effettivamente i canali che oggi passano HD. Scopriamolo insieme e vediamo cosa succederà oggi ai principali canali del digitale terrestre visto che diranno addio alla codifica Mpeg-2 per abbracciare quella Mpeg-4.

Digitale terrestre: ecco i canali che trasmetteranno in HD

Ieri, abbiamo pubblicato un articolo nel quale cercavamo di spiegare tutte le bugie dette sul nuovo digitale terrestre. Una serie di informazioni non propriamente precise hanno confuso gli utenti che, erroneamente, hanno pensato in una vera e propria rivoluzione con l'attuale tappa dello switch off programmata per oggi, 8 marzo 2022.

In realtà, non tutti i canali nazionali e regionali, passando alla codifica Mpeg-4, trasmetteranno automaticamente in HD. Alcuni, difatti, si fermeranno per ora all'alta qualità e non trasmettendo in alta definizione. Quindi ora vediamo tutti canali che da oggi passano in HD, ovvero in alta definizione a 1080i.

Rai, Mediaset e La7: cosa succede

Non tutti i canali Rai passeranno in HD. Tra questi c'è Rai 3 che per ora rimarrà solo in alta qualità con lo standard SD in Mpeg-4. Questo perché sulla piattaforma del digitale terrestre l'emittente vuole ancora garantire le trasmissioni regionali a chi non ha ancora un televisore compatibile alla nuova tecnologia. La versione in alta definizione sarà perciò disponibile alle numerazioni 103 e 203 del telecomando. Mentre alla numerazione 3 rimarrà la versione con codifica Mpeg-4 in qualità SD.

Invece, per quanto riguarda Rai 1 e Rai 2, la loro versione in alta definizione, finora disponibile nelle posizioni 501 e 502, passerà alla numerazione 1 e 2 del telecomando. Le versioni in SD prenderanno quindi il loro posto alle numerazioni 501 e 502. Per quanto riguarda gli altri canali tematici non ci sono differenze, sono già stati convertiti in Mpeg-4, ma per ora rimarranno in alta qualità.

Diversamente invece per Rai Sport+ che già era in HD. Questo canale dedicato agli eventi sportivi passerà dalla numerazione 57 alla 58, mentre la sua versione SD sarà raggiungibile al canale 57 del telecomando.

Per quanto riguarda i canali principali di Mediaset sul digitale terrestre, non vedremo alcun cambiamento di sorta. Infatti, Rete 4, Canale 5 e Italia 1 erano già in HD alle numerazioni principali, ovvero rispettivamente la 4, la 5 e la 6. Stessa cosa vale per 20 Mediaset che già trasmetteva in alta definizione. Per tutti gli altri canali, invece, non sono previste al momento variazioni.

Niente di nuovo nemmeno per La7. I due canali sul digitale terrestre del Gruppo Cairo saranno semplicemente invertiti con le precedenti numerazioni: La7 HD sarà spostata al canale 7 del telecomando, mentre la sua versione in alta qualità (versione standard SD) passerà al canale 507 del telecomando. Nulla di fatto per La7D che rimarrà nella sua versione standard.

Digitale terrestre: Discovery passerà tutti i canali in HD

Differente invece la situazione per Discovery che, sul digitale terrestre, ha annunciato di passare tutti i suoi canali in HD. Quindi Nove (numerazione 9), Real Time (numerazione 31), Food Network (numerazione 33), Giallo (numerazione 38), DMAX (numerazione 52), Home & Garden (numerazione 56), Motor Trend (numerazione 59) e i canali per bambini e ragazzi K2 (numerazione 41) e Frisbee (numerazione 44) verranno trasmessi solo in alta definizione.

Ciò vuol dire che tutti coloro che non hanno un televisore compatibile alla codifica Mpeg-4 e HD da oggi non potranno più vedere i canali Discovery sul digitale terrestre.

Sky Italia e TV8: cosa succede

Per quanto riguarda i canali di Sky Italia ci sono alcune differenze. La notizia è che TV8 oggi passa in HD. Quindi anche questo sarà visibile solo a chi ha un televisore compatibile al nuovo digitale terrestre con la codifica Mpeg-4. Di fatto, non cambierà la numerazione che rimarrà all'LCN 8.

Nulla di fatto, invece, per gli altri canali di Sky Italia presenti sul digitale terrestre. Infatti, Cielo e Sky TG24 passeranno alla codifica Mpeg-4, ma non all'alta definizione rimanendo perciò in alta qualità SD.

Tutti gli altri canali del digitale terrestre

Per quanto riguarda tutti gli altri canali del digitale terrestre ci saranno dei cambiamenti, ma solo in alcuni. Ad esempio, TV2000 passa alle trasmissioni in HD alla numerazione 28. RTL 102.5, invece, passa alla numerazione 36 trasmettendo in HD i filmati musicali e le immagini dai suoi studi radiofonici. Supertennis HD si trasferisce al canale 64 del telecomando.

Infine, ecco altre radiovisioni che da oggi trasmettono in alta definizione: Deejay TV (67), Radio Italia TV (70), Radio Kiss Kiss (158), RDS Social TV (265), Radio Z (256). Le emittenti locali già passate all'HD le troveremo dalla posizione 10 alla 19 del telecomando o dalla 200 in poi.