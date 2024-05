Da 649€ a 399€: il TABLET di Samsung con PENNA a un prezzo clamoroso!

Grazie alla nuova offerta targata Amazon, Samsung Galaxy Tab S9 FE diventa la migliore alternativa ad iPad di Apple. Con la penna inclusa e un sacco di caratteristiche al top, questo tablet crolla ad appena 399,90€, al posto dei classici 649,00€!

Tutte le caratteristiche del tablet Samsung

Per la visione di film o il gaming, questo tablet è davvero il top grazie al suo ampio display da 10.9″ TFT LCD PLS. Il tutto gira sul processore Exynos 1380 di ultima generazione, il quale garantisce una fluidità eccezionale. Puoi passare da un’applicazione all’altra con rapidità e senza intoppi, anche quando utilizzi programmi particolarmente impegnativi. E con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, avrai a disposizione tutto lo spazio e la velocità che desideri.

Un altro grande vantaggio del tablet in questione è la sua batteria da 8.000 mAh, che ti consente di utilizzare il tablet per ore e ore, guardando film interi, giocando per sessioni prolungate o lavorando tutto il giorno senza interruzioni.

E oltre ad essere super-compatto e facilmente trasportabile, gode della certificazione IP68 la quale lo rende resistente a polvere e acqua, proteggendolo da schizzi accidentali e piccoli inconvenienti.

E con la S Pen inclusa, puoi prendere appunti veloci, disegnare schizzi elaborati o annotare documenti con la massima precisione. La penna è dotata di sensibilità alla pressione, riconoscimento dell’inclinazione e palm rejection, caratteristiche che ti consentono di liberare al massimo la tua creatività, rendendo ogni tratto unico e dettagliato. Inoltre, con Penup, puoi esprimere la tua creatività disegnando e condividendo illustrazioni con la community, partecipando a sfide artistiche e trovando ispirazione nei lavori degli altri utenti.

Non perdere l’occasione di far tuo il tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE al prezzo clamoroso di 399,90€, grazie allo sconto del -38%!