Cuffie bluetooth Marshall Major IV: 80 ORE di musica in MEGA SCONTO (-33%)

Cuffie bluetooth capaci di combinare comfort, alta qualità sonora e un’autonomia mostruosa di ben 80 ore? Sono le Marshall Major IV che oggi puoi acquistare su Amazon con il 33% di sconto a soli 99,99 euro invece di 149.

Cuffie bluetooth Marshall Major IV in offerta: le caratteristiche

Il primo dato importante che emerge dalle caratteristiche delle Major IV riguarda proprio l’autonomia con oltre 80 ore di riproduzione wireless per accompagnarti ovunque tu vada. Il tutto senza rinunciare al comfort e alla qualità sonora.

Da una parte abbiamo un design ridisegnato che presenta nuovi cuscinetti auricolari, cerniere 3D, archetto dritto e un filo ad anello con ammortizzatori in gomma rinforzati, garantendo una vestibilità stabile e confortevole per lunghi periodi di ascolto. Dall’altra dei driver dinamici che producono bassi ruggenti, medi uniformi e alti folgoranti per un’esperienza sonora ricca e coinvolgente.

Con la manopola di controllo multidirezionale puoi gestire la tua musica e le funzionalità del telefono con facilità, offrendoti un controllo intuitivo e immediato: inoltre, la ricarica può avvenire anche in modalità wireless su apposite basi compatibili.

Le cuffie bluetooth Marshall Major IV mettono insieme quindi un suono potente e cristallino, un comfort duraturo e la libertà di ascoltare la tua musica preferita a lungo. Acquistale ora in offerta a 99,99 euro.